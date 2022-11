﻿Zu Besuch in Leipzigs Zeltstadt: Hier ist Platz für 150 Geflüchtete

Leipzig erwartet dieses Jahr noch hunderte Flüchtende – und baut deshalb neue Notunterkünfte. Ein Besuch in der Zeltstadt im Leipziger Süden.

Noch frisch und unbezogen: Ein Zimmer in der neuen Zeltstadt in der Arno-Nitzsche-Straße 43.

Leipzig. „Krieg, Klima, Dürre, Hunger“, sagt Martina Kador-Probst. Die Chefin des Leipziger Sozialamts ist vor einem der großen, weißen Zelte stehengeblieben. Seit 9:30 Uhr führt sie die Presse herum. Zum ersten Mal sieht die Öffentlichkeit, wo bald Hunderte Menschen aus fernen Ländern leben sollen. Und nun hat einer der Journalisten gefragt, warum denn wieder mehr Menschen nach Leipzig kämen.

„Viele Krisen“, erklärt Kador-Probst, „führen dazu, dass sich wieder mehr auf den Weg machen.“ Dazu käme der Herbst, der nahende Winter. Lauter Dinge, gegen die Leipzig nichts tun könne. „Wir können nur helfen, diesen Menschen ein gutes Ankommen zu ermöglichen.“

11.000 Geflüchtete lebten zuletzt in Leipzig. Jetzt werden es wieder mehr. Allein seit März kamen knapp 10.000 aus der Ukraine. Bis Ende Oktober gut Tausend aus anderen Kriegsgebieten: Syrien, Venezuela, Irak, Afghanistan. Länder, aus denen im November und Dezember jeweils 300 weitere erwartet werden. Sie sollen in die Zeltstadt kommen. Ukrainer werden zur Zeit keine erwartet.

Ukrainer sollen ihren Borschtsch bekommen, Syrer ihren Hummus

Es ist eine Situation, die an 2015 erinnert. Und doch ist in Leipzig alles anders. Denn die Stadt ist gewachsen. Die Mieten sind explodiert. Leerstehende Kitas oder Turnhallen gibt es nicht mehr. Nichts, was mal eben zur Unterkunft umgebaut werden kann.

Daher müssen Notunterkünfte her. Die Neueste befindet sich hier: Die sogenannte Zeltstadt in der Arno-Nitzsche-Straße 43. Noch steht sie leer. Von Außen sieht man nur eine weiße Plane. Der Innenraum ist gedämmt und in kleinere Zimmer mit offenen Decken unterteilt. Darin: Doppelstockbetten, Spinde. Manchmal Kinderbetten oder ein Wickeltisch. Statt einer Tür ein schwarzer Vorhang. Unterkommen kann man hier. Ein Zuhause ist es eher nicht.

Sie schmeißen den Laden: Saxonia-Catering-Chef Falke Johne und Hausleiter Mohammad Najmeh. © Quelle: Stella Weiß

„Die Menschen bleiben hier im Schnitt zwischen drei Tagen und drei Monaten“, sagt Falk Johne, Geschäftsführer der Saxonia Catering. Er betreibt die Notunterkunft. Ein Mann, dessen Hauptgeschäft eigentlich die Gastronomie ist. „Verkostung ist daher unser kleinstes Problem“, sagt er. Ukrainer sollen ihren Borschtsch bekommen. Menschen aus arabischen Ländern ihren Hummus, ihre Falafel.

Von April bis August war die Unterkunft schon in Betrieb. Damals lebten vor allem Ukrainer hier. Inzwischen haben sie eigene Wohnungen oder einen Platz im Wohnheim. „Menschen aus der Ukraine sind sehr selbstständig“, sagt Johne, „weil sie den Lebensalltag hier gut kennen.“ Zwei ukrainische Familien habe er selbst in seinem Unternehmen angestellt.

Die Kosten der Zeltstadt: Drei Millionen Euro pro Jahr

Die letzten Monate zeigten: Die Unterkunft tut, was sie soll. Sie kostet schließlich auch: Drei Millionen Euro pro Jahr. Pro Flüchtling bekommt Leipzig 10.600 Euro vom Freistaat erstattet. Die Rechnung geht auf. Und doch sind da Sorgen.

Einerseits: Was, wenn der Platz nicht reicht? Die Zeltstadt dürfte schon im November voll besetzt sein. Daher hat die Stadt noch mehr Unterkünfte gemietet. Zwei Hotels in Wiederitzsch. Eine Unterkunft am Deutschen Platz. Die Messehalle 13 könnte wieder belegt werden. Dazu kommen 140 Plätze auf der agra.

Die andere Sorge: Kann es auch hier zu Anschlägen kommen wie in Bautzen, wie in Thüringen? 2015, sagt Kador-Probst, habe man noch Veranstaltungen für alle Anwohner machen können. „Dieses Jahr fehlt uns dafür die Kraft und die Zeit“, sagt sie. Stattdessen treffe man Absprachen mit der Polizei. Saxonia-Chef Johne sagt: „Ich kann mir das hier nicht vorstellen. Ich will jetzt nicht böse sein, aber ich will es nicht mit Bautzen vergleichen.“ Leipzig sei „deutlich weltoffener“.

Neben der Unterkunft befindet sich eine Art Leipziger Wahrzeichen, eine alte Interflug-Maschine. Hergestellt im ehemals sowjetischen Kasan, eine russische Millionenstadt. Im Inneren befand sich zuletzt ein Restaurant. Es musste schließen. Inzwischen hat die Stadt das Flugzeug gekauft. Ukrainische Kinder sollen hier bald ihre Hausaufgaben machen.