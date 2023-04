Radstreifen auf Leipziger Zeppelinbrücke bald fix

Für Leipziger Radfahrerinnen und Radfahrer ist das ein schönes Osterei: Die Stadt verwandelt die provisorischen Radstreifen auf der Zeppelinbrücke in dauerhafte. Bald ist es so weit.

Leipzig. Die Stadt Leipzig macht Schluss mit einem Provisorium und schafft auf der Zeppelinbrücke Fakten. Wie das kommunale Verkehrs- und Tiefbauamt am Mittwoch mitteilte, würden ab dem 12. April die bislang nur temporär aufgebrachten und inzwischen teilweise verblassten Radfahrstreifen auf der Brücke dauerhaft markiert. Die Maßnahme solle „die Verkehrssicherheit weiter gewährleisten“.

Aufgrund der vielen Unfälle am Cottaweg wurden Radfahrerinnen und Radfahrer bereits seit August 2020 in beiden Fahrtrichtungen auf der bis dahin rechten Autospur geführt. Nach Auswertung des Verkehrsversuchs hat die Straßenverkehrsbehörde nun die dauerhafte Markierung des 2,10 Meter breiten Radstreifens auf der Verbindungstrasse zwischen den Stadtteilen Zentrum-Nordwest, Leutzsch und Lindenau angeordnet. Für die Fahrbahn verblieben 4,50 Meter Breite, so die Behörde.

An der Einmündung zum Cottaweg war es immer wieder zu Kollisionen zwischen Auto- und Radfahrern gekommen. Ein zusätzliches Geländer erschwert inzwischen das unzulässige Radfahren in Gegenrichtung auf dem stadtauswärtigen Gehweg und animiert dazu, den stadteinwärts führenden Radfahrstreifen zu nutzen. Der Leipziger Radverkehrsbeauftragte Christoph Waack begrüßt das Auftragen der fixen Streifen: „Die Radverkehrsführung an diesem neuralgischen Punkt hat sich bewährt.“ Wegen der zunächst vorgesehenen Sanierung der Zeppelinbrücke sei die dauerhafte Markierung zunächst verschoben worden. Da die Modernisierung des Bauwerks inzwischen zurückgestellt wurde, sei die Markierung „rechtlich und aus Gründen der Verkehrssicherheit dringend erforderlich“, so Waack.