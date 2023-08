﻿Ziel erneut verfehlt: Leipzig pflanzt 200 Stadtbäume zu wenig

Leipzig. Bei der Erweiterung des Straßenbaumbestandes hinkt Leipzig der eigenen Zielsetzung hinterher. Laut Amt für Stadtgrün und Gewässer (ASG) werden in diesem Jahr 800 Stadtbäume gepflanzt – 200 weniger, als das vom Stadtrat im Jahr 2019 beschlossene Konzept vorsieht. Das berichtet der MDR.

Weil Leipzigs Einwohnerzahl seit Jahren wächst und die Stadt immer dichter bebaut wird, verschwinden Brachflächen. Um trotzdem das Grün zu erhalten und zu erweitern, beschloss die Verwaltungsspitze 2019 das „Straßenbaumkonzept Leipzig 2030“, das die Pflanzung von jährlich 1000 neuen Straßenbäumen vorsieht. Der Stadtrat stimmte zu. Damals sprach Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) von einem „Meilenstein“, räumte aber bereits ein: „Es ist ein ambitioniertes Programm.“

Schwerpunkt lag auf Nachpflanzungen

Nicht erst in diesen Wochen zeigt sich, dass die Vorgabe zu hoch gehängt war – auch weil Verluste kompensiert werden müssen. Im vergangenen Jahr waren nur 346 Straßenbäume Erstpflanzungen, für die jeweils ein völlig neuer Standort vonnöten war. Der Schwerpunkt lag auf Nachpflanzungen – eine Folge der Trockenjahre 2018 bis 2020, in denen zahlreiche Bäume geschädigt und später gefällt werden mussten. Im Jahr 2021 waren es 1387 Gehölze, die weichen mussten; teilweise als Folge von Stürmen.

Die Realisierung des jährlichen 1000-Bäume-Ziels erschwert auch ein Platzproblem. Sowohl unterirdische Leitungen als auch Einfahrten, Rettungs- und Radwege gilt es zu beachten. Die Kronen dürfen zudem nicht zu dicht an die Fassaden heranwachsen. Das macht manche Pflanzung unmöglich.

Bürger können Paten werden

Um Leipzig grüner zu machen, kann auch die Bevölkerung helfen. Bei der Aktion „Mein Patenbaum“ können Bürgerinnen und Bürger durch eine Spende von mindestens 250 Euro in Parks, auf Plätzen und kommunalen Friedhöfen durch die Stadt Bäume pflanzen lassen. Theoretisch auch an Straßen – wäre da nicht das besagte Platzproblem.

Auch private Initiativen kümmern sich um die Erhöhung des Baumbestands, allerdings meist jenseits vom Asphalt. Zu ihnen gehört „Leipzig pflanzt“, ein Projekt des Vereins „Leben im Einklang mit der Natur“, für das sich 13 Leipzigerinnen und Leipziger starkmachen. In diesem Frühjahr waren sie an zwei Pflanzaktionen beteiligt. Allein im Pereser Holz im Leipziger Südraum wurden in Kooperation mit der „Stiftung Wald für Sachsen“ 5000 Setzlinge in die Erde gebracht.

Zoodirektor engagiert sich

Auf dem Areal des ehemaligen Tagebaus wurde im April auch das Team der „Waldmeisterschaft“ gesichtet. Dahinter steht eine Aktion von Leipzigs Zoodirektor Jörg Junhold. Als Botschafter der Fußball-Europmeisterschaft in Deutschland 2024 will er bis zum Beginn des Turniers knapp fast 8100 Bäume und Sträucher im Raum Leipzig pflanzen lassen.

Doch schon der Erhalt der bereits bestehenden Bäume ist ein wiederkehrender Kraftakt – trotz der Niederschläge der vergangenen Tage. Besonders gefährdet sind Jungbäume, weil ihr Wurzelsystem noch nicht tief genug reicht, um Wassermengen selbst zu erschließen. Die notwendige Bewässerung stelle die Stadt Leipzig sicher, heißt es aus dem Rathaus. Dennoch: Auch ältere Bäume leiden unter Trockenstress.

Ausdrücklich begrüßt wird daher bürgerschaftliches Engagement, gebündelt im Projekt „Leipzig gießt“ der Stiftung „Ecken wecken“ und der gleichnamigen App. Nutzerinnen und Nutzern zeigt sie Bäume an, die Wasser benötigen.

