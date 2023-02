﻿Zirkus-Absage für Leipzig: Übrig bleiben nur Verlierer

Die Absage des Weltweihnachtszirkus’ aus den Niederlanden an das dauerhafte Engagement in Leipzig wird Fans des Zirkus’ Aeros freuen. Dennoch bleiben nur Verlierer übrig, meint Kommentator Mark Daniel.

Leipzig. Als im frühen Januar die Information die Runde machte, dass der Leipziger Zirkus Aeros künftig nicht mehr am Cottaweg Weihnachtszirkus machen darf, weil ein großes niederländisches Unternehmen den Platz bespielen soll, waren sich viele einig: So kann man mit einem verdienten, traditionsreichen Familienbetrieb nicht umgehen. Linke, AfD und CDU übten Kritik, in den sozialen Medien tobte ein Entrüstungssturm. Doch auch wenn viele es so interpretierten: Die Entscheidung des Marktamtes war keine gegen Aeros, sondern für Leipzig. Im Rathaus lautete das Ziel nicht, einem hiesigen Unternehmen die Existenzgrundlage zu entziehen, sondern die Stadt durch einen hochmodernen, international bekannten Zirkus attraktiver zu machen.