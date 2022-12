﻿Aus für Zirkus Aeros am Cottaweg: „Davon hängt unsere Existenz ab“

Schlechte Aussicht für den Leipziger Zirkus Aeros mitten während seines „Weihnachtszirkus’“ am Cottaweg: Die Stadt Leipzig vergibt ab 2023 das Spektakel zum Fest und den Jahreswechsel an eine Eventfirma aus den Niederlanden. Aeros fürchtet nun um seine Existenz.

Leipzig. Spiele mit der Schwerkraft, ein französischer Clown, jede Menge Artistik – der Leipziger Weihnachtszirkus auf dem Platz am Cottaweg ist in vollem Gange. Zwischen die Vorstellungen und den Publikums-Applaus mischt sich allerdings auch Existenzangst. Das Marktamt plant zur Weihnachtszeit ab 2023 nicht mehr mit dem Zirkus Aeros – ein Unternehmen aus den Niederlanden soll einen „Weltweihnachtszirkus“ veranstalten.

Nach dem Willen der Stadt wird die aktuelle 15. Ausgabe des Spektakels die letzte von Aeros am Cottaweg sein, die über den Jahreswechsel läuft. „Das Marktamt hat dem Zirkus am 1. Dezember in einem ausführlichen persönlichen Gespräch sehr offen und mit großem zeitlichen Vorlauf mitgeteilt, ab Dezember 2023 mit einem internationalen Partner ein neues und weitreichend erweitertes, innovatives Konzept für einen Weihnachtszirkus auflegen zu wollen“, heißt es von der Stadt.

Marktamt setzt auf Stardust International

Künftiger Veranstalter soll die Firma Stardust International sein, die seit 30 Jahren einen Weltweihnachtszirkus in Amsterdam und fast ebenso lange einen in Stuttgart betreibt. Das Unternehmen sei bereits im Sommer letzten Jahres an das Marktamt mit einem „konkreten und ausgefeilten Angebot“ herangetreten. „Der mit diesem neuen Partner absehbare Erfolg wird sowohl wirtschaftlich, medial als auch gesamtstädtisch einen bedeutenden Mehrwert für die Stadt Leipzig erzielen“, so die Meinung der Kommune.

Zum Konzept von Stardust International gehören neben dem Zirkus- und Event-Plan hochwertige Gastronomie, Möglichkeiten für Firmenevents, ein moderner Sanitär- und Backstage-Bereich, ein ganzjähriges Marketingkonzept sowie ein Online-Buchungssystem. Auch das künstlerische Niveau sei hoch, dank Spitzen-Künstlern und Akrobaten, zu denen Preisträger des Zirkusfestivals Monte Carlo gehörten.

Aeros-Sprecherin geschockt

Beim Zirkus Aeros ist man geschockt. „Der Weihnachtszirkus ist alles, was wir haben, von ihm hängt unsere Existenz ab“, sagt Jaline Schmidt, Moderatorin und Sprecherin des Unternehmens. Das Marktamt hat den Leipzigern in besagtem Gespräch vor drei Wochen „ausdrücklich angeboten, weiter zusammenzuarbeiten, jedoch in anderem Rahmen“. Möglich sei ein mehrjähriger Gastspielvertrag für den Zeitraum März, beginnend ab 2024, um so Arbeits- und Planungssicherheit für beide Seiten zu gewährleisten.

„Das würde sich nicht lohnen und niemals den Verlust des Weihnachtszirkus’ aufwiegen, den wir hier 15 Jahre lang aufgebaut haben“, sagt Schmidt. „Denn der ist unser großes Aushängeschild.“ Die Moderatorin ist „zutiefst enttäuscht. Auch wir arbeiten daran, immer moderner zu werden, haben eine neue Zeltanlage und eine neue Tribüne, außerdem treten bei uns internationale Top-Artisten auf.“ Als lokales Unternehmen sei Aeros davon ausgegangen, „dass die Stadt zu uns steht. Stardust International hat auch in Dresden ein Angebot gemacht, doch die Stadt ist loyal zum bisherigen Unternehmen gewesen.“

Neuausrichtung 2016 gescheitert

Schon 2016 hatte der Weihnachtszirkus auf der Kippe gestanden: Das Marktamt schickte Aeros eine Absage, am Schluss einigten sich Zirkus und Amt doch noch. Der Hintergrund laut Marktamt: „Die Situation rund um den Festplatz durch mögliche Ansprüche von RB Leipzig und die Situation um die Parkplätze ließen die Neuausrichtung damals nicht zu. Aeros war dadurch aber bewusst, dass die Stadt grundsätzlich eine Neuausrichtung anstrebt und diese auch jederzeit erfolgen konnte.“

Mit der aktuellen Problematik endet für den Zirkus Aeros ein Jahr, das mit einer traurigen Nachricht begann: Im Januar war Direktor Bernhard Schmidt nach langer Krankheit gestorben. Aeros wurde 1942 von "Todesspringer" und Raubtierdompteur Cliff Aeros – eigentlich hieß er Julius Jäger – in Schlesien gegründet. Nach dem Rückzug aus Schlesien eröffnete Aeros im Dezember 1945 in Leipzig ein festes Zirkusgebäude.

Auf diese große Tradition verweist auch Jaline Schmidt. Sie schlägt vor, die Niederländer im März gastieren zu lassen und den Weihnachtszirkus fortsetzen zu können. Noch hat sie Hoffnung, „dass das Amt uns eine Chance gibt und uns den Weihnachtszirkus zugesteht. Ansonsten kann uns dieser Schritt das Genick brechen.“ Allerdings: Die Neuausrichtung und der Zeitraum sind im Rathaus beschlossene Sache.