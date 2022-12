﻿Zoff um Parken im Leipziger Waldstraßenviertel – vier Klagen am Verwaltungsgericht

Sind die Anordnungen zum Bewohnerparken im Leipziger Waldstraßenviertel rechtswidrig? Einige Kläger meinen dies und zogen vor der Verwaltungsgericht. In mehreren Prozessen ging es am Mittwoch auch um versagte Ausnahmegenehmigungen.

Am Verwaltungsgericht ging es am Mittwoch um Klagen gegen das Anwohnerparken im Waldstraßenviertel in Leipzig.

Leipzig. Das Anwohnerparken im Leipziger Waldstraßenviertel bleibt heiß umstritten. Am Mittwoch verhandelte das Verwaltungsgericht gleich mehrere Verfahren, bei denen es um die Anordnungen zum Bewohnerparken geht. Zwei Kläger halten die Regelungen für rechtswidrig, in zwei weiteren Fällen gibt es Streit wegen versagter Ausnahmegenehmigungen. Bis in die späten Nachmittagsstunden befasste sich die 1. Kammer mit insgesamt drei Verfahren. Ein weiterer geplanter Prozess wurde kurzfristig vertagt, da hier ein Befangenheitsantrag vorliegt, über den erst entschieden werden muss.

Das Anwohnerparken im Waldstraßenviertel ist seit Jahren umstritten. © Quelle: André Kempner

In diesem Fall hatte sich ein Steuerberater, der sein Büro in der Bewohnerparkzone E unterhält, gegen die Parkzonen E, F und G gewandt. Seine Auffassung: Die hier geltenden Anordnungen seien rechtswidrig, da kein erheblicher Parkraummangel im Waldstraßenviertel existiere, den das Gesetz aber für die Anordnung voraussetze. Um versagte Genehmigungen ging es in zwei weiteren Fällen. Einem Landschaftsarchitekten mit Büro in Zone F soll als Freiberufler die Parkgenehmigung versagt worden sein, während Gewerbetreibenden ohne Härtefallprüfung zwei Ausnahmegenehmigungen erteilt wurden. Die gleichen Schwierigkeiten brachte ein Notar vor, der für seine Mitarbeiter zwei Ausnahmegenehmigungen zum Parken in Zone F wollte und nicht bekam.

Bis zu 120 Prozent Auslastung in einigen Straßen

Rainer F., der in Parkzone F einen Nebenwohnsitz unterhält, klagte gleich auf mehreren Ebenen. Auch er begehrte die Erteilung eines Bewohnerparkausweises beziehungsweise eine Ausnahmegenehmigung zum Parken in der Bewohnerparkzone. In erster Linie machte er aber geltend, dass die Anordnung rechtswidrig sei. Doch existiert tatsächlich kein erheblicher Parkraummangel, wie er und die anderen Kläger dies meinen?

Dem Gericht liegen Zahlen vor, wonach es im Oktober 2019 im Waldstraßenviertel 3572 angemeldete Autos und 3038 Stellplätze gab. Mittlerweile existieren laut Stadt mehr als 4000 Kraftfahrzeuge, aber kaum mehr Flächen zum Parken. Einem Gutachten zufolge liegt die Auslastung der Parkplätze in dem Viertel bei 90 bis 93 Prozent, wobei es in einigen Straßen besonders eng zugeht. So ist die Wettiner Straße um 11 Uhr bei bis zu 90 Prozent Auslastung, ab 21 Uhr bei 120 Prozent und mehr. Die Waldstraße ist sogar ganztägig bei 100 bis 120 Prozent Auslastung.

Wie das Gericht erläuterte, würde die Rechtsprechung bereits bei 80 Prozent Auslastung von einem erheblichen Parkraummangel ausgehen. Demnach wären die Voraussetzungen für die Anordnung zum Bewohnerparken im Waldstraßenviertel gegeben. Es seien keine Rechtsfehler in dieser Anordnung zu erkennen, so die Vorsitzende Richterin Joanna Gabrysch. Die Anwälte des Klägers wiesen darauf hin, dass im vorliegenden Gutachten zur Parkplatzauslastung die Zahl privater Stellflächen unberücksichtigt bleibe. Gerade in den vergangenen Jahren seien durch Neubauten auch zahlreiche Tiefgaragenplätze hinzugekommen, so Rainer F. Doch aus Sicht des Gerichts spielten ausschließlich Parkflächen im öffentlichen Verkehrsraum eine Rolle.

Stadt will Abweisung der Klagen

Während Rainer F. beantragte, die Anordnung zum Bewohnerparken aufzuheben und die Ablehnung seiner Anträge auf eine Parkgenehmigung für rechtswidrig zu erklären, forderte die Stadt, die Klage abzuweisen. Zu den Entscheidungen der Leipziger Verwaltungsrichter wurde am Mittwoch noch nichts bekannt. Wie Behördensprecher Dirk Tolkmitt auf LVZ-Nachfrage erklärte, müssten nach Beratung der einzelnen Verfahren erst die Beteiligten über das Ergebnis unterrichtet werden, bevor die Öffentlichkeit informiert wird. Dies werde voraussichtlich erst am Donnerstag der Fall sein.

Seit der Einführung der Parkregeln im Waldstraßenviertel hatte es Protest und auch Klagen dagegen gegeben. Erst im Juni dieses Jahres befasste sich das Sächsische Oberverwaltungsgericht mit einem Eilantrag gegen die drei Bewohnerparkbereiche – und wies diesen zurück. Der Antragsteller war der Auffassung, die Voraussetzungen für die Einrichtung der Bewohnerparkbereiche lägen nicht vor. Er und seine 25 Mitarbeiter seien auf die Parkplätze angewiesen. Das Gericht argumentierte, Mitarbeiter und Kunden könnten auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.