﻿Zoll-Razzia auf Baustelle für Leipziger Schulkomplex an Prager Spitze

Kontrollen auf Schwarzarbeit

Überraschender Einsatz am Dienstagmorgen: Zoll-Razzia auf der Baustelle für das Gymnasium an der Prager Spitze in Leipzig.

Überraschend rückte am Dienstagmorgen ein Großaufgebot der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Leipziger Südosten an. Auf der Großbaustelle für den neuen Schulkomplex an der Prager Spritze wurden 60 Arbeitnehmer überprüft.

