﻿Besucheransturm und Verkehrsstau – Das war der Sommer im Zoo Leipzig

Leipzig. Schlangen vor dem Parkhaus, Menschenmassen, die sich über die Straße schieben und Straßenbahnen, die Umleitung fahren müssen: Bei solchen Szenen ließe sich eine außergewöhnlich gute Sommerferiensaison beim Zoo Leipzig erwarten. Doch wie der Tierpark auf Nachfrage der LVZ bekannt gab, unterscheiden die Besucherzahlen von 2023 und 2022 kaum voneinander. 1,32 Millionen Besucher und Besucherinnen konnte der Zoo in diesem Jahr bisher verzeichnen. Im vergangenen Jahr waren es nur etwas weniger mit 1,29 Millionen Gästen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir waren 2022 mit dem drittbesten Besucherjahr überhaupt extrem zufrieden und sind auch 2023 sehr zufrieden, das Niveau zu halten“, so Zoo-Sprecherin Maria Saegebarth. Zu verdanken hat das der Zoo sicherlich seinen Tiergeburten mit der vierköpfigen Löwenbande oder dem Jungtier-Quartett bei den Elefanten. Zudem listet der Tierpark auch das Tropenleuchten auf, das erstmals nach der Pandemie wieder zu sehen war.

Staus und Umleitungen

Doch der Andrang im Zoo sorgte sicherlich nicht bei jedem für Begeisterung. In der Feriensaison gab es teilweise so viele Besucher, dass die Pfaffendorfer Straße vor dem Eingang des Tierparks kurzzeitig blockiert war. Das bestätigen auch die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). „Wie in allen Sommerferien wollen viele Menschen in den Zoo und das Verkehrsaufkommen ist hoch, sodass die Linie 4 beziehungsweise 12 im schlimmsten Falle Umleitungen fahren mussten“, so Sprecher Marc Backhaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hauptbelastung traten ihm zufolge eine halbe Stunde vor Zoo-Öffnung und während der Rush Hour auf. Zudem dürften in diesem Jahr umliegende Baustellen zu mehr Verkehr auf der Pfaffendorfer Straße geführt haben. Zwar führt laut Stadt keine Umleitung über die Straße, doch geht das Verkehrs- und Tiefbauamt von einer Mehrbelastung aus. Da wegen Einschränkungen auf der Waldstraße einschließlich des Knotens Leutzscher Allee und der Berliner Straße Verkehrsteilnehmer auf die Pfaffendorfer Straße ausweichen, heißt es.

Lesen Sie auch

Auf die Verkehrseinschränkungen durch Baustellen und sonstige Verkehrsereignisse hat der Zoo keinen Einfluss. Dennoch gibt der Tierpark bekannt, dass für die Sommersaison 2024 ein Kombiticket mit den LVB geplant ist. Möglicherweise bewegt das neue Angebot einige Gäste, auf den ÖPNV umzusteigen.

LVZ