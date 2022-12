﻿Elefantenkinder, Schnapszahlbaby, Mobbing bei Menschenaffen – 2022 im Leipziger Zoo

Leipzig. Das Jahr 2022 hat dem Leipziger Zoo zwei gesunde, muntere Elefantenbabys und viel weiteren Nachwuchs gebracht. Aber es gab auch schlechte Nachrichten aus Leipzigs beliebtester Freizeiteinrichtung.

Dickes Glück: Elefantenherde endlich mit Nachwuchs

Im September wurde Elefantenjunge Akito geboren, kurz vor Weihnachten gesellte sich noch ein Elefantenmädchen hinzu. Zwei weitere Dickhäuterbabys werden 2023 erwartet. Vater ist der Leipziger Publikumsliebling Voi Nam, der dieses Jahr seinen 20. Geburtstag hatte. Der jahrzehntelang ersehnte Zuchterfolg gelang erst, nachdem der Zoo seine Elefantenherde komplett umgebaut und eine neue Familien-Gruppe aus Berlin geholt hatte.

Der kleine Elefantenbulle wird von seiner Mutter, Tante und Oma bestens behütet und vor Gefahren geschützt. © Quelle: Andre Kempner

Tierpfleger freuen sich über viele muntere Jungtiere

Auch der Zoo hat in diesem Jahr sein Schnapszahl-Baby bekommen: Am 2. 2. 22 kam bei Regen, Sturm und Hagel auf der Südamerika-Anlage ein kleines Guanako-Männchen zur Welt. Es erhielt den Namen Roland, nach einem Tierpfleger aus dem Bereich Südamerika. Pünktlich zum Frauentag am 8. März vergrößerte sich die Gruppe um ein kleines Mädchen. Doppelten Nachwuchs gab es bei den Stachelschweinen: Mama Clara brachte zwei Jungs mit "Irokesen"-Frisur zur Welt. Das Faultierpärchen Elfriede und Sid war gar nicht faul und sorgte ebenfalls für Nachwuchs – zum zweiten Mal, wobei der erste Nachwuchs nur wenige Tage überlebt hatte. Außerdem konnten sich die Tierpfleger über Drillinge bei den Riesenottern und Zwillinge bei den Zwergplumploris freuen. Gleich zwölf Jungvögel gab es bei den Chileflamingos.

Löwenvierlinge: Umzug in andere Zoos

Alle Kinder sind nun aus dem Haus, das Löwenpaar Majo (links) und Kigali ist wieder allein auf der Löwensavanne. © Quelle: Zoo Leipzig

"Ausgeflogen" sind 2022 die Leipziger Löwenvierlinge, die im März 2021 zur Welt kamen. Kater Kiyan ging im April als erster auf die Reise – nach Kroatien. Bruder Kossi wurde im September nach Schweden abgegeben. Die beiden Schwestern Jasira und Juma zogen im Dezember nach Münster. Nun sind die Eltern Majo und Kigali wieder allein auf der Anlage, sollen aber noch einmal Nachwuchs bekommen.

Aquarium: Alles neu bis auf die Fassade

Das neue Aquarium ermöglicht magische Momente. © Quelle: Andre Kempner

Nach drei Jahren Bauzeit wurde im Februar das Aquarium mit 80 neuen Arten wiedereröffnet. Hinter der denkmalgeschützten Fassade von 1910 und der Ringbecken-Fassade von 1992 entstanden ein kompletter Neubau. Vom Behindertenverband hagelte es allerdings Kritik: Das Obergeschoss ist nur per Treppe zu erreichen, Lift oder Rollstuhlrampe wurden nicht mit eingebaut.

Rettungsversuch: Zuchtstation für Feldhamster gegründet

Um Feldhamster vorm Aussterben zu retten, haben der Zoo Leipzig und das sächsische Umweltministerium eine Aufzuchtstation gegründet. © Quelle: Hendrik Schmidt

Der Feldhamster ist in Mitteldeutschland so gut wie ausgestorben. Um ihn zu retten, haben der Zoo Leipzig und das sächsische Umweltministerium im April eine Aufzuchtstation im Zoo eingerichtet. 40 Tiere wurden mit Sondergenehmigung in Thüringen in freier Wildbahn eingefangen. Nach erfolgreicher Verpaarung sollen möglichst viele Hamster in den nächsten Jahren ausgewildert werden.

Tragischer Tod: Schimpanse Robert starb im Wassergraben

Ein tragischer Fall von Mobbing ereignete sich im August bei den Schimpansen. Männchen Robert (47), früher Ranghöchster der Gruppe, inzwischen aber in der Hierarchie abgestiegen, ertrank im Wassergraben von Pongoland. Bei heftigen Auseinandersetzungen war Robert von Gruppenmitgliedern derart in die Enge getrieben worden, dass er über die Sicherheitsbegrenzung in den Graben flüchtete. Die Pfleger konnten ihn nur noch tot bergen, da Schimpansen nicht schwimmen können und sofort ertrinken.

Baustelle Feuerland: Verzögerung und Mehrkosten

Die Seelöwen warten auf ihren Umzug in die neue Wasserwelt „Feuerland“, doch der lässt auf sich warten. © Quelle: Zoo Leipzig

Zu den weniger guten Nachrichten gehört auch, dass sich die Großprojekte Feuerland und Asiatische Inselwelten sowie die Sanierung des Terrariums um rund zwei Jahre verzögern. Der "Zoo der Zukunft" soll nun erst 2027 fertig werden. Grund waren unter anderem Grundwasser-Probleme. Positive Nebenwirkung: Mit dem Wasser aus der Feuerland-Baugrube wurde der ausgetrocknete Rosental-Teich wieder befüllt. Außerdem fallen 15 Millionen Euro Mehrkosten an. Der Stadtrat hat den geänderten Bau- und Finanzierungsbeschluss im November einstimmig gebilligt.