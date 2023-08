Spielen, Schnuppern und Schmusen: Die vier Löwenbabys im Zoo Leipzig im Video

Leipzig. Großer Andrang im Zoo: Das Schaufenster zur Löwenhöhle war am Wochenende erstmals nach der Geburt der Löwen-Vierlinge für Besucher geöffnet. Die vier Jungtiere spielten, schauten sich neugierig um und ließen sich von Löwenmutter Kigali umsorgen.

Video: Löwenbabys im Zoo Leipzig

Die Löwenbabys im Video Am Wochenende war das Schaufenster zur Löwenhöhle erstmals nach der Geburt der Löwenbabys für Besucher geöffnet. Die LVZ war mit der Kamera dabei. © Quelle: Dirk Knofe und Nicole Grziwa

In der Nacht auf den 5. Juli brachte Kigali die Löwen-Vierlinge im Zoo Leipzig auf die Welt. Nur sie kennt bislang die Geschlechter der Kleinen. Sie ist bisher eine alleinerziehende Mutter. Majo, der Löwenpapa, war vor drei Monaten überraschend an einer Rippenfell-Entzündung gestorben, und die Menschen mischen sich nicht in die Brutpflege ein.

Kigali hatte 2019 ihren ersten Wurf getötet. So etwas passiert auch in freier Wildbahn immer mal wieder. Auch 2020 brachte sie zwei Jungtiere des zweiten Wurfs um. Majo kümmerte sich danach allein um die drei verbliebenen Löwenkinder.

