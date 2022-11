Leipziger Zoodirektor Junhold feiert 25-jähriges Dienstjubiläum

Vom Vogtland in die Messestadt

Leipzigs neue Weihnachtstanne kommt aus Tannenbergsthal

Am Mittwoch wird im sächsischen Vogtland eine 22 Meter hohe Tanne gefällt. Der Baum wird in diesem Jahr auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt als Fixpunkt benötigt und soll ab Freitag in festlichem Gewand zu sehen sein.