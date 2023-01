Elefantenjunges im Leipziger Zoo bekommt seinen Namen

Kundgebung am Montagabend

Mehrere tausend Menschen haben sich am Montagabend auf dem Leipziger Ring an der Aktion „Leipzig leuchtet“ beteiligt. Ein breites Bündnis hatte die Bevölkerung aufgerufen, ein Zeichen für Demokratie und Menschenrechte zu setzen. Die erhoffte Zahl von 10.000 Teilnehmern wurde jedoch weit unterschritten, und am Rand der Demo gab es Konflikte.