Zoo Leipzig: Baby-Elefant heißt Akito – Große Beteiligung bei der Abstimmung

Akito heißt der kleine Elefantenjunge, der am Mittwoch im Zoo Leipzig getauft wurde. Der Name, der „Herbstkind“ bedeutet, setzte sich als klarer Favorit bei den Abstimmenden durch.

Leipzig. Es ist ein „Herbstkind“: Denn so lautet die Übersetzung für „Akito“, wie der kleine Elefantenbulle im Leipziger Zoo nun heißt. Das Jungtier wurde am Mittwoch offiziell getauft. Mutter Pantha legte bei der Zeremonie den Namen des kleinen Elefanten frei, der in einem Kürbis versteckt worden war. 8500 Vorschläge, darunter zehn Favoriten, standen zur Auswahl. Mehr als 28.000 Menschen hatten in der Vorauswahl über zehn Namensvorschläge abgestimmt. Der Favorit war klar: Akito mit 6397 Stimmen vor Bao (5492) und Taro (4228).

„Wir freuen uns über die gute Entwicklung des Jungtieres und sind beeindruckt von dem riesigen Interesse“, sagte Zoodirektor Jörg Junhold, der die Taufe gemeinsam mit Bereichsleiter Thomas Günther symbolisch mit Kokosmilch vollzog. Auch der Pate Andreas Normann war anwesend.

Elefantentaufe im Leipziger Zoo. Der kleine Elefantenbulle wurde auf den Namen Akito getauft. Im Hintergrund die Elefanten Pantha und Thuza. © Quelle: André Kempner

Akito wurde am 25. September geboren. Er ist inzwischen sieben Wochen alt. Seit seiner Geburt hat er mehr als 50 Kilogramm zugenommen. Am Mittwoch nahm er ein Bad im kleinen Planschbecken. Danach ging er gemeinsam mit Mutter Pantha und Tante Thuza, die ebenfalls Nachwuchs erwartet, ins große Badebecken. Die Elefantenherde ist täglich im Elefantentempel sowie auf der Außenanlage des Leipziger Zoos zu sehen.

