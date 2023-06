Taufe im Leipziger Zoo: Jüngstes Elefantenkind erhält den Namen Zaya

Kostenfrei bis 13:04 Uhr lesen

Am Mittwoch

Apothekerstreik in Nordsachsen: Das müssen Kunden in Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben und Torgau wissen

Verschlossene Türen werden Kundinnen und Kunden kommenden Mittwoch an nahezu allen Apotheken in Nordsachsen vorfinden. Die Apotheker in Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben und Torgau treten in einen eintägigen Streik, wollen so auf ihre prekäre Lage aufmerksam machen. Die Gründe für den Streik sind vielfältig. Doch trotz des Ausstandes sollen Patienten nicht im Regen stehen bleiben.