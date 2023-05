﻿Fans von Leipzigs Löwen-Pfleger Jörg Gräser: „Das müssen wir erstmal sacken lassen“

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Seit bekannt wurde, dass der Tierpfleger Jörg Gräser aus dem Zoo Leipzig nicht mehr im Löwenhaus arbeitet, diskutieren seine Fans über die Gründe.

Leipzig. Riesen-Gedränge am Freitagmorgen vorm Leipziger Zoo: Viele Familien strömten am Brückentag zwischen Himmelfahrt und Wochenende in den Tiergarten. Riesen-Resonanz gab es aber auch auf die Entwicklungen im Löwenhaus des Zoos. Nach dem überraschenden Tod von Löwe Majo – er wurde nur acht Jahre alt – fragen sich seit Donnerstag Zoo-Fans auch: Wieso ist der bekannte Pfleger Jörg Gräser nicht mehr an seiner alten Arbeitsstelle?