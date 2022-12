Elefanten-Baby im Leipziger Zoo: Thuza bringt Mädchen zur Welt

Leipzig. Fast wäre es ein Christkind geworden: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat im Leipziger Zoo ein kleines Elefanten-Mädchen das Licht der Welt erblickt. Die Mutter, die 13-jährige Elefantenkuh Thuza, habe ihre Tochter exakt nach der mittleren Tragezeit von 650 Tagen am 20. Dezember um 23.32 Uhr auf die Welt gebracht, teilte der Zoo mit. Einen Namen hat der Nachwuchs noch nicht. Die Geburt sei im Beisein von Thuzas Mutter Kewa und Schwester Pantha im Elefantentempel Ganesha Mandirohne Komplikationen verlaufen. Voi Nam, der Vater der Kleinen, war nicht unmittelbar dabei.

Cousin Akito ist noch skeptisch

In den ersten zwölf Stunden seines jungen Lebens sei das Jungtier bereits sehr mobil in der kleinen Herde unterwegs, heißt es aus dem Zoo. "Das ist ein herrliches vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Im Moment sieht alles gut aus, wir warten aber noch darauf, dass es sicher trinkt und geben der Herde Zeit, sich neu zu sortieren", sagt Zoodirektor Jörg Junhold. Mutter Thuza achte stets darauf, dass sie an der Seite ihrer Tochter bleibe. Auch Oma Kewa unterstütze bei den ersten Schritten und Trinkversuchen, während Pantha mit ihrem knapp drei Monate alten Akito den Zuwachs noch etwas skeptisch beäuge. "Aber alles ist friedlich, und die erfahrene Kewa sortiert ihre Familie mit der nötigen Ruhe und Konsequenz", beschreibt Bereichsleiter Thomas Günther das Gefüge.

Thuza mit ihrer Tochter und deren Cousin Akito bei Oma Kewa im Zoo Leipzig. © Quelle: Zoo Leipzig

Wie schon bei Panthas Sohn Akito hätten Don Chung, Rani und Astra die Geburt in angrenzenden Arealen mitverfolgt, teilt der Zoo weiter mit. Vor allem Rani, die im kommenden Jahr ebenso wie Kewa Nachwuchs erwartet, könne von den Beobachtungen lernen und die nötige Ruhe entwickeln. „Jede Geburt bringt mehr Stabilität und Sicherheit in die Herde. Mit Pantha und Thuza haben die beiden frisch gebackenen Mütter ihre ersten Geburten sehr gut gemeistert“, sagt Senior-Kurator Johannes Pfleiderer. Für Besucher bleibt das Elefantenhaus jedoch zunächst geschlossen.

Vor Akitos Geburt hatte der Leipziger Zoo in den vergangenen Jahren mehrere Rückschläge bei der Elefantenhaltung und den Verlust mehrerer Jungtiere verkraften müssen. Im September 2019 war der kleine Bulle Ben Long mit nur acht Monaten an Leberversagen gestorben. Im Juni 2021 wurde Elefantenkind Kiran im Alter von 17 Monaten das Elefantenherpes-Virus zum Verhängnis. Zuvor hatte Elefantenkuh Hoa 2012 und 2015 Jungtiere zur Welt gebracht, die jeweils kurz nach der Geburt starben. Auch Elefantenkuh Thura verlor ihr Kind, es starb Anfang 2016 im Mutterleib. 2019 erlitt die Elefantendame eine zweite Totgeburt. Sie trug Zwillinge in sich und starb durch einen Gebärmutterriss.

