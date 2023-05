﻿Löwenpapa Majo aus dem Leipziger Zoo ist tot – er wurde nur acht Jahre alt

Er hatte ein bewegendes Schicksal: Löwe Majo aus dem Leipziger Zoo hat einen Ausbruchversuch unternommen und überlebt. Später bewährte er sich als alleinerziehender Vater von Drillingen. Jetzt ist er überraschend gestorben, im Alter von nur acht Jahren.

Leipzig. Nach der glücklichen Elefantengeburt am Sonnabend vermeldet der Leipziger Zoo nun eine ganz traurige Nachricht: Löwe Majo ist am Montag gestorben. Der Kater war in den letzten Tagen durch Appetitlosigkeit und ein schlechtes Allgemeinbefinden aufgefallen, weshalb er unter veterinärmedizinischer Kontrolle stand. Bei einer Untersuchung unter Narkose versagte am Montag sein Kreislauf, und das Tier starb. Eine genaue Ursache für seinen Zustand sei laut Zoo nicht festzustellen gewesen.