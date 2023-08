Löwen-Jungtiere dürften Mutter Kigali bald ins Freie folgen – Savanne ist vorbereitet

Leipzig . Die Löwen-Vierlinge im Zoo Leipzig sind jetzt sechs Wochen alt. Der Zoo ist darauf vorbereitet, dass die Kleinen ihrer Mutter Kigali (9) in Kürze auf die Außenanlage folgen werden. In den Wassergraben ist ein „Notausstieg“ eingebaut worden, eine Art Unter-Wasser-Treppe aus flachen Steinen und Holz. Dorthin können die Kleinen sich zurück auf ihre Anlage retten, falls sie mal ins Wasser geraten – damit Mutter Kigali nicht gleich in Panik gerät.

Geschlecht der Leipziger Löwen-Vierlinge noch unbekannt

Das Geschlecht der vier Jungtiere ist nach wie vor nicht bekannt. Bisher hat der Tierarzt sie noch nicht aus der Nähe angeschaut, um der sensiblen Mutter und den Kätzchen die nötige Ruhe zu geben. Auch die Tierpfleger konnten noch keine gesicherten Beobachtungen machen. Auf jeden Fall wird der Nachwuchs des verstorbenen Löwen Majo immer agiler und unternehmungsfreudiger und zeigt laut Zoo auch großes Interesse an den Fleischportionen der Mutter, die ihre vier Jungen mitfressen lässt. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der Jungtiere, Kigali kümmert sich weiterhin gut“, so Zoodirektor Jörg Junhold.

Löwen-Jungtiere werden Mutter Kigali bald ins Freie folgen

Löwin Kigali hat die Möglichkeit, regelmäßig die Außenanlage aufzusuchen. Bis ihre Jungen ihr folgen werden und können, wird es nicht mehr lange dauern: „Die Vier sind für ihr Alter sehr mobil“, so der Zoochef. In der Löwenhöhle können Besucherinnen und Besucher die Kleinen schon seit zwei Wochen sehen. Kigali und ihrem Nachwuchs steht aber auch weiterhin jederzeit der Rückzug in den geschützten Innenbereich offen.

Lesen Sie auch

Alle vier Elefantenkinder sind jetzt zusammen

Der „Elefantenkindergarten“ im Leipziger Zoo ist komplett, mit den vier Jungtieren Akito, Zaya und Bao Ngoc sowie dem noch namenlosen Nachwuchs von Kuh Rani. © Quelle: Zoo Leipzig

Auch die Elefantenpfleger freuen sich über ihren munteren „Kindergarten“: Die vier Jungtiere sind jetzt tagsüber komplett zusammen. Mit ihren Müttern sind sie entweder auf der Freianlage oder im Elefantenhaus zu sehen. „Akito, Bao Nogc und Zaya sind sehr spielfreudig unterwegs, nutzen ausgiebig den Freiraum auf den Freianlagen mit ihren Bademöglichkeiten und zeigen sich im Umgang mit Ranis Tochter sehr umgänglich. Auch Ranis Tochter zeigt nach anfänglichen Startschwierigkeiten eine positive Entwicklung, trinkt regelmäßig und hat zugenommen“, berichtet Seniorkurator Johannes Pfleiderer.

Schweres Gewitter: Kabarett im Zoo Leipzig abgebrochen

Das schwere Gewitter über Leipzig am Donnerstagabend hat im Zoo keine Schäden hinterlassen – weder gab es abgebrochene Äste noch überschwemmte Wege oder Gehege. Auch seien keine Tiere in Panik geraten. Sie werden bei Gewitter hereingenommen, so eine Sprecherin. Am Freitagmorgen seien alle wie gewohnt wieder auf die Außenanlagen gegangen. Dagegen wurde das Sommerkabarett der Academixer im Gründergarten des Zoos in der zweiten Hälfte abgebrochen – ausgerechnet die erste Aufführung des Stücks „Säggs’sch on the Beach“ wurde von Blitz und Donner getroffen.

