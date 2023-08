﻿Lange Schlangen: Leipzigs Löwen-Vierlinge zeigen sich erstmals den Gästen

Leipzig. Was ist passiert? Hat sich ein Gast falsch bewegt? War der kleine Junge vielleicht zu laut in seinem Entzücken? Oder wirkt das lange Kameraobjektiv einer Besucherin bedrohlich? Das weiß nur Kigali, die Löwenmama. Bis eben hat sie einen entspannten Eindruck erweckt, wie sie dalag inmitten ihrer tobenden Babys. Aber jetzt faucht die neunjährige Angola-Löwin hinter der dicken Glasscheibe in Richtung Besucher. Sie will ihre Kleinen beschützen.

Vor einem Monat sind sie geboren: In der Nacht auf den 5. Juli brachte Kigali die Löwen-Vierlinge im Zoo Leipzig auf die Welt. Nur sie kennt bislang die Geschlechter der Kleinen. Sie ist bisher eine alleinerziehende Mutter. Majo, der Löwenpapa, war vor drei Monaten überraschend an einer Rippenfell-Entzündung gestorben, und die Menschen mischen sich nicht in die Brutpflege ein. Sie haben den Mini-Raubtieren auch noch keine Namen gegeben.

Die junge Löwenfamilie darf noch nicht in den Außenbereich, und erst seit diesem Freitag dürfen Zoobesucher in die Schauhöhle. Allerdings hatte Kigali zunächst offenbar beschlossen, ihren Nachwuchs lieber nicht zu präsentieren: Alle fünf Tiere blieben am Freitag durchweg im hinteren Bereich, in einem der vier rückwärtigen Areale, die kaum zu erspähen sind.

Anders hingegen am Samstag, an dem sich lange Besucherschlangen schon weit vor dem Zooeingang gebildet haben. Vor dem Löwengehege hat die 19-jährige Elizabeth von Rhein die Aufgabe, jeweils nur so viele Gäste durchzulassen, dass rund zehn Menschen gleichzeitig drinnen sind. Bald schon stehen 30, 40, dann mehr als 50 Leute an. „Bitte leise sein, unsere Löwen haben empfindliche Ohren“, ist im Innern auf mehreren Schildern zu lesen. Hier passt die 28-jährige Ukrainerin Julia Antipina auf – und genießt selbst das Schauspiel, wie sie sagt: „Ich liebe Tiere!“

Drei Löwenbabys spielen Ball, eines hat Hunger

Zwar fehlt dem Kunstlederball längst jede Luft. Aber die beiden Löwenbabys scheint das nicht zu stören. „Wie süß!“, quietsch-flüstert ein etwa acht oder neun Jahre altes Mädchen, als eines der Tiere immer wieder mit der kleinen Pfote gegen den Ball stupst. Der Vater hält die Szene mit seiner Handy-Kamera fest. Das dritte Katzenkind schleicht Richtung Menschen, macht aber auf einmal kehrt: Die zwei Geschwister und der Ball sind wohl doch interessanter als die staunenden Besucher; es gesellt sich dazu. Das vierte Baby schaut nach der Mama. Hunger! Kigali lässt es trinken und leckt danach liebevoll sein Fell. Irgendwann kommt sie am Po an.

Silke Helmsen räuspert sich. „Gut, dass wir das nicht machen müssen“, sagt sie und lacht leise. Ein Reisebus hat sie am Morgen aus Hildesheim nach Leipzig gebracht – nicht nur wegen der Löwenbabys, aber auch ihretwegen. „Da geht einem das Herz auf“, seufzt sie. „Aber man merkt auch, dass Kigali alles im Blick hat.“ Die 58-Jährige kennt sich mit der Vorgeschichte bestens aus. „Kigali ist mit Vorsicht zu genießen. Und ohne Partner ist sie vielleicht noch genervter.“

Kigali hatte 2019 ihren ersten Wurf getötet. So etwas passiert auch in freier Wildbahn immer mal wieder. Auch 2020 brachte sie zwei Jungtiere des zweiten Wurfs um. Majo kümmerte sich danach allein um die drei verbliebenen Löwenkinder. 2021 zog das Paar einen Viererwurf gemeinsam auf. Aber im September 2022 und im Januar 2023 starb jeweils ein kleiner Löwe.

Im Zoo ist man also nervös, ob diesmal alles klappt. Ob sie sich den Gästen zeigt oder nicht – „Kigali hat die Wahl“, erklärt Tierpflegerin Janine Bürger einigen Besuchern. „Für die Kleinen ist gerade jeder Tag neu, alles ist ungewohnt.“ Die Zoo-Mitarbeiterin lächelt, als wären sie ihre eigenen Kinder. „Sie wachsen als Team zusammen.“ Silke Helmsen betont, dass es gut sei, „dass der Zoo die Löwenbabys nicht auf Teufel komm raus zeigt“. Und dass nicht so viele Menschen auf einmal in die Nähe dürfen: „Auch wenn man warten muss und manche es vielleicht verpassen.“

Lange Schlangen haben sich am Samstag vor dem Zoo Leipzig gebildet: Die Besucher konnten die Löwenbabys von Kigali bewundern. Bei optimalem Zoo-Wetter war auch der Ansturm auf den Tierpark entsprechend groß. © Quelle: Dirk Knofe

Ein Glücksspiel namens „Löwenbabys-Gucken“

Vor der Höhle steht der Leipziger Martin Kretzschmer mit seinem Besuch aus Berlin ganz vorn in der Schlange, als Julia Antipina kurz rauskommt. Sie berichtet ihrer Zoo-Kollegin am Einlass, dass sich die junge Löwenfamilie gerade nach hinten verziehe. Ein „Mist!“ entfährt Kretzschmer. Doch er lacht, als er anfügt: „War ja klar.“ Und er geht trotzdem rein. Schnell winkt er den Freunden. „Zwei Babys sind noch zu sehen!“ Marcel Wolf schiebt den Buggy seiner Tochter hinein, seine Frau Judith hat indes volles Verständnis für Kigali: „Ich würde meine Kleine ja auch nicht all den Leuten mit ihren Fotoapparaten zeigen“, sagt sie und eilt hinterher.

