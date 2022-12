Tschüss Zoo Leipzig: Löwennachwuchs zieht nach Münster

Die beiden jungen Löwinnen Jasira und Juma sind am Mittwoch aus dem Leipziger Zoo ausgezogen. Knapp zwei Jahre verbrachte das Geschwisterpaar dort in der Löwensavanne.

Leipzig. In der Löwensavanne Makasi Simba des Zoos in Leipzig ist es ruhiger geworden: Am Mittwochmorgen sind die beiden Jungtiere Jasira und Juma in den Allwetterzoo Münster gezogen. Zurück bleiben die Löwen-Eltern Kigali und Majo.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie Zoodirektor Jörg Junhold mitteilte, seien die beiden Großkatzen wohlbehalten in ihrem neuen Zuhause angekommen und würden sich dort in den kommenden Tagen in Ruhe einleben. Die beiden Jungtiere werden im März zwei Jahre alt.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

- Für Android

Von flp