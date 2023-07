Freude im Zoo Leipzig: Löwin Kigali bringt vier Junge zur Welt

Leipzig. Die Löwin Kigali hat am Mittwochmorgen vier Junge zur Welt gebracht, das hat der Zoo Leipzig am Donnerstag über Instagram bekannt gegeben. Laut Zoodirektor Junhold hat die Löwenmutter die Versorgung ihres Nachwuchses fürsorglich begonnen. Im Moment seien Kigali und ihre Jungen aber noch nicht im Zoo für die Öffentlichkeit zu sehen.

Löwenvater Majo starb im Mai

Die Löwendame kümmere sich bisher, laut Zoo, „vorbildlich“ um ihre vier Jungen. In der Vergangenheit hatte Kigali in mehreren Fällen ihre Jungtiere getötet. 2019 fraß sie ihren ganzen Wurf, und später im selben Jahr tötete sie zwei ihrer fünf Jungen. Ein Verhalten, das laut Zoo nicht ungewöhnlich ist, weder im Zoo noch in der Natur ode rbei Haustieren. Ein Artenschutz-Experte bestätigte das in einem Interview mit der LVZ 2019. Auch im Januar 2023 hatte Kigali ein Löwenbaby tödlich verletzt.

Auf LVZ-Anfrage erklärte der Zoo dazu: Falls es wieder zu einer Gefährdung der Jungtiere durch Kigali kommen sollte, würde situativ entschieden, ob es zu einem Eingreifen durch den Zoo kommt oder nicht.

Ab wann die Jungtiere von der Öffentlichkeit begutachtet werden können und wann sie Namen bekommen wird laut Zoo erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Auch ob die Jungtiere im Leipziger Zoo bleiben oder wie es gängige Praxis ist, an einen anderen Zoo abgegeben werden, sei noch unklar.

Der Vater der Jungtiere ist der Löwe Majo, der im Mai an einer Rippenfellentzündung starb. Viele Tier-Fans hatten damals viel Anteil am Leben und Sterben im Löwengehege genommen.

