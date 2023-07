Neues Elefantenbaby im Zoo Leipzig geboren – Tempel vorerst geschlossen

Leipzig. 680 Tage hat es gedauert, nun ist es da: Elefantenkuh Rani hat im Zoo Leipzig ein Jungtier geboren. Das Kalb sei am Samstagmorgen ohne Komplikationen zur Welt gekommen, teilte der Tierpark mit. Es ist das vierte Jungtier der Herde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Tragzeit von Elefanten ist zwar sehr lang, doch nun wurde es Zeit und wir sind froh, dass die Geburt nun endlich stattgefunden hat“, sagte Zoodirektor Jörg Junhold laut Mitteilung. „Vier Kälber in der Herde, ich bin tief berührt und stolz gleichermaßen.“

Lesen Sie auch

Zoo Leipzig: Neues Elefantenkind macht einen guten Eindruck

Die Tierpfleger vermuten, dass Rani eine sehr große Tochter geboren hat. Sie mache einen guten Eindruck und habe bereits getrunken. Der Elefantentempel sollte am Samstag zunächst normal geöffnet bleiben, wurde am Nachmittag aber für Besucherinnen und Besucher geschlossen. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme, damit sich das Verhältnis von Mutter und Tochter stabilisieren kann“, sagte Tierparkdirektor Jörg Junhold am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihnen gehe es gut, „augenscheinlich ist alles in Ordnung“, versicherte er. Das Baby müsse aber regelmäßig trinken. „Keine Störung, auch wir lassen sie in Ruhe“. Die Situation werde nun 24 Stunden beobachtet, die Dickhäuter-Anlage voraussichtlich auch Sonntag nicht zugänglich sein..

Die 15-jährige Rani habe ihren Nachwuchs in der Nacht im Beisein von Thuza mit ihrer Tochter Bao Ngoc sowie in Nachbarschaft zu Leitkuh Kewa mit Tochter Zaya, Pantha mit dem kleinen Bullen Akito und Astra bekommen.

LVZ