Neues Elefantenbaby in Leipzig: Leitkuh Kewa bringt am Samstagmorgen Mädchen zur Welt

Leipzig. Es ist ein perfektes Geschenk zum langen Feiertags-Wochenende: Der Leipziger Zoo vermeldet die Geburt eines weiteren Elefantenbabys. Leitkuh Kewa (40) habe am frühen Samstagmorgen eine Tochter zur Welt gebracht, so der Tiergarten in einer ersten Stellungnahme.

Wie die Überwachungskamera zeige, erblickte das Jungtier um 5.44 Uhr ohne menschliches Zutun das Licht der Welt. Bei der nächtlichen Geburt waren auch die anderen Elefantenkühe sowie die beiden Jungtiere Akito (sieben Monate alt) und Bao Ngoc (vier Monate alt) im Elefantentempel anwesend.

Der frisch gebackene Vater Voi Nam sowie der „Halbstarke“ Edgar standen im benachbarten Bullenstall und haben vom Neuankömmling noch nichts mitbekommen.

Zoo Leipzig: Jungtiere Akito und Bào Ngoc begrüßen Halbschwester

Als die Pfleger am Morgen im Elefantentempel eintrafen, schien es, als sei nichts gewesen. Ganz entspannt ging die Elefantenherde in den neuen Tag. Der Nachwuchs macht einen guten Eindruck, hat bereits bei seiner erfahrenen Mutter getrunken und wurde von den Herdenmitgliedern intensiv berüsselt.

„Es ist ein Traum, die Herde so selbstständig und souverän zu sehen. Die drei Jungtiere sorgen schon jetzt für ein regelrechtes Gewusel, müssen doch die beiden älteren die neue Spielgefährtin aus der Nähe in Augenschein nehmen. Kewa ist so erfahren, dass sie die Situation komplett kontrolliert“, erklärt Zoodirektor Jörg Junhold freudestrahlend beim Besuch des Elefantentempels.

„Kewa ist eine erfahrene Mutter, die in der Vergangenheit sowohl Geburten als auch Aufzuchten gut gemeistert hat. Auch jetzt sieht es sehr gut aus und die ersten Stunden verlaufen, wie sie sollen“, sagt Bereichsleiter Thomas Günther. Die frischgebackene Mutter hat bereits fünf Jungtiere erfolgreich großgezogen und ist auch schon fünffache Oma. Sie erholt sich derzeit von der Geburt und genießt die Familie um sich herum.

Zoo Leipzig: Elefantentempel vorübergehend für Besucher geschlossen

Der Elefantentempel bleibt heute zunächst für den Besucherverkehr geschlossen, um der Herde Zeit zur Erholung nach der aufregenden Nacht und für die Gewöhnung an den Zuwachs zu geben. Sobald das Haus geöffnet und das Trio zu sehen sein wird, wird der Zoo Leipzig die Besucherinnen und Besucher darüber informieren.

Vierter Nachwuchs für Voi Nam – mit vier Müttern

Der Leipziger Zuchtbulle Voi Nam ist damit zum vierten Mal Vater geworden – mit vier verschiedenen Müttern. Sein erster Sohn Kiran (von Mutter Rani) starb 2021 an Elefantenherpes. Danach folgten die Jungtiere Akito (von Mutter Pantha), Bào Ngoc (von Mutter Thuza) und ganz aktuell das noch namenlose Neugeborene von Kuh Kewa. Bis zum Sommer erwartet der Leipziger Zoo noch ein weiteres Elefantenjungtier – dann erneut von Rani (14).