﻿Petition zur Rückkehr von Jörg Gräser zu den Löwen gestartet – Zoo äußert sich in sozialen Medien

Gastronomie

Wer an Zöliakie leidet und kein Weizengluten verträgt, muss oft in Leipziger Restaurants nach den Inhaltsstoffen der Speisen fragen. In einem Gohliser Lokal fällt das weg: In „Arepas World“, betrieben von Mario Koefer, ist durchweg alles glutenfrei – auch das Bier.