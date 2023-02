﻿Robben im Leipziger Zoo gehen auf Plastikjagd

Große Aufgabe für fünf kleine Robben aus dem Leipziger Zoo: Die Tiere lernen, Plastikmüll aus ihrem Becken zu fischen. Der Zoo will sie als „Botschafter“ einsetzen, um das Publikum auf das Thema Meeresverschmutzung aufmerksam zu machen.

Robbe Sissi lernt, eine Plastikflasche aus dem Wasserbecken zu holen und in den schwarzen Eimer zu werfen.

Leipzig. Fische, Delfine, Robben und andere Tiere verenden qualvoll an Plastikstücken im Magen oder verheddern sich in Kunststoffnetzen. Eine Umweltkatastrophe in freier Natur, die auch die Beschäftigten des Leipziger Zoos belastet. Deshalb haben die Robbenpflegerinnen und -pfleger im Januar damit begonnen, ihre Schützlinge auf die Jagd nach Plastikmüll zu schicken.

Als Botschafter ihrer Artgenossen in freier Wildbahn sollen sie daran erinnern, dass die Menschen etwas gegen die Meeresverschmutzung tun müssen. Am Mittwoch konnten sich Besucher des Zoos von den Fertigkeiten der Robben überzeugen.

Robbe Sissi bringt eine Plastikflaschen aus dem Wasserbecken ans Ufer. © Quelle: André Kempner

Tiere fordern abwechslungsreiche Beschäftigung

Seebärin Lippi (26), die Älteste und Erfahrenste der Gruppe, beherrschte diese Aufgabe bereits profimäßig. Für die Jungspunde war es etwas Neues, Schritt für Schritt tasteten sie sich heran. Mit Hilfe von Pfeife, Handzeichen und Fischen als Belohnung begriffen Hilla, Sissi, Alice und Lio (alle 3) auch schnell, was sie tun sollen: eine zusammengeknautschte Plastikflasche mit ihrem Maul an Land bringen und dort in einen schwarzen Eimer werfen. „Die Tiere sind sehr gelehrig, haben viel Spaß daran“, sagt Kurator Ruben Holland. Zumal sie viel Abwechslung brauchen und Beschäftigung mit ständig neuen Schwierigkeiten regelrecht einfordern.

Auch Fußball spielen können die Robben

Das Robbentraining findet fünf- bis sechsmal täglich statt, dauert aber jeweils nur wenige Minuten. Ein Schwerpunkt beim Training liegt darauf, dass die Tiere medizinische Eingriffe zulassen wie Zähne kontrollieren, Rachenabstrich machen, Augentropfen geben, Fieber messen oder Blut abnehmen. Als Sahnehäubchen kommt dann das Beschäftigungstraining hinzu, zum Beispiel Springen, mit der Flosse klopfen oder winken. Sogar Fußballtore schießen können die Mädels. Das haben sie gelernt, als Zoochef Jörg Junhold zum Botschafter für die Fußball-EM 2024 in Deutschland berufen wurde und im Leipziger Zoo ein Video für den Spielort Leipzig gedreht wurde. Übrigens: mit Nachhaltigkeit als inhaltlichem Schwerpunkt.

Bettina Hurgitsch trainiert mit Robbe Sissi. © Quelle: André Kempner

Leipziger Zoo will keine Showtiere vorführen

Bei den kommentierten Fütterungen täglich um 10.30 Uhr kann das Publikum sehen, was die fünf Robben drauf haben. Das heißt aber nicht, dass ihnen Kunststücke zu Showzwecken beigebracht werden. „Wir sind kein Zirkus und wollen keine Showtiere. Aber wir wollen den Besucherinnen und Besuchern aller Altersklassen etwas mitgeben. Und das soll sie auch fesseln“, erklärt Bettina Hurgitsch, Bereichsleiterin der künftigen Feuerland-Themenwelt. Die 35-Jährige stammt aus Wien, hat dort Zoologie studiert und außerdem eine Tierpfleger-Ausbildung im Zoo Dortmund absolviert – die sie als bester Azubi Deutschlands abschloss.

Die Tiere machen freudig mit, wenn die Tierpfleger zum Training auf die Anlage kommen. © Quelle: André Kempner

Wenn etwas ins Wasser fällt – Schnuller, Handys, Sonnenbrillen

In den wärmeren Monaten, wenn der Besucherandrang groß ist, fällt auch im Leipziger Zoo immer mal versehentlich etwas ins Wasser – von Schnullern über Sonnenbrillen bis zu Kinderschuhen, Zooflyern oder Handys. „Die Tiere fischen alles heraus, was nicht in ihr Becken gehört“, freut sich Bettina Hurgitsch. Und wenn das Großprojekt Feuerland 2025 eröffnet wird, haben die Flossenfüßer eine wesentlich größere Wasserfläche als Lebensraum zur Verfügung, den sie sauberhalten können.