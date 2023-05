﻿So ist die Stimmung im Leipziger Zoo ohne Löwenpfleger Jörg Gräser

Leipzig. „Ich möchte Ihnen unsere Löwin Kigali vorstellen“, sagt Janine Bürger. Dutzende Gäste des Leipziger Zoos haben sich vor dem Gehege positioniert. Es ist 14 Uhr, die tägliche Löwenfütterung steht an. Tierpflegerin Bürger hat sich mit Headset, Schlauchschal und schwarzen Handschuhen auf dem Vorsprung oberhalb des Geheges positioniert. „Kigali meine Maus, gugge mal“, ruft sie. Dann wirft Bürger ein Stück Fleisch herunter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist zuletzt einsam geworden bei den Leipziger Löwen. Zum einen unten im Gehege, wo am 1. Mai überraschend der Löwenkater Majo achtjährig an einer Rippenfellentzündung starb. Aber auch hinter den Kulissen: Löwenpfleger Jörg Gräser, berühmter Protagonist der MDR-Zoo-Dokuserie „Elefant, Tiger & Co.“ arbeitet hier nicht mehr. Nach 36 Jahren bei den Löwen wurde er in den Südamerika-Bereich versetzt. Mistet Gräser nun den Zwergziegenstall aus?

Mutmaßliche Differenzen mit der Zooleitung

Am Samstag ist Gräser zwischen Ziegen und Flamingos nicht anzutreffen. Auch seine Kollegen halten sich im mehr als gut besuchten Zoo eher im Hintergrund. Die Zoo-Pressestelle gab an: „Revierwechsel gehören im Zoo Leipzig zu den betriebsüblichen Entscheidungen.“ Nach Angaben des Portals Tag24 soll Gräser im Clinch mit der Zooleitung und gegen seinen Willen versetzt worden sein. Es soll um „Fragen der Fütterung und der Zuchtbedingungen“ gegangen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Erwähnt wird auch eine „bislang nicht öffentlich kommunizierte“ Totgeburt der Leipziger Löwendame Kigali im Frühjahr. Auch dazu hat sich der Leipziger Zoo am Samstag gegenüber der LVZ noch nicht geäußert. Nach Gräsers Abgang - und als dieser gerade im Urlaub war - starb dann Löwe Majo.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Kracht es hinter den Kulissen der Leipziger Löwenzucht? Auf LVZ-Anfrage konnte der Zoo zunächst keine Erklärung liefern. Vor dem Löwengehege wird er aber bereits vermisst. Swen und Kathrin Riediger sind mit ihren beiden Kindern und Oma Leonore in den Zoo gekommen. „Wir sind häufiger hier“, sagt der Vater.

Vor dem Löwengehege mache er immer Halt - und ein paar Fotos mit einer wuchtigen Kamera. „Das sind majestätische Tiere, ich mag sie sehr. Wir haben selbst zu Hause einen Kater“, sagt er. Und Jörg Gräser? „Klar, den kennen wir“, sagt die Familie. Aus dem Fernsehen - wie viele andere Zoogäste auch. Sehr schade wäre es, sagen hier viele, wenn man ihn dort und hier, am Löwengehege, nie wieder sehen würde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Familie Riediger zur Fütterung der Löwin Kigali im Zoo Leipzig © Quelle: Christian Modla

Zuschauerliebling von „Elefant, Tiger & Co“

„Elefant, Tiger & Co“, die MDR-Serie aus dem Leipziger Zoo, wird seit mehr als zehn Jahren wöchentlich ausgestrahlt. 2022 lief die tausendste Episode. Neben den Tieren sind dort die Pfleger die heimlichen Stars. Jörg Gräser galt als Kult-Figur. Vergangenes Jahr begleitete er seinen Zoo-Chef Jörg Junhold zur MDR-Talkshow „Riverboat“. Die Videos mit ihm haben auf YouTube oft mehrere Zehntausend Aufrufe. Der stets sächselnde Gräser war (und ist), so gesehen, auch immer ein Aushängeschild des Zoos.

Im Zoogehege beugt sich die Pflegerin Janin Bürger sich über die Löwengrube: „Na Kigali, möchtest du noch eins?“ Etwa zehn Kilo Fleisch nimmt ein Löwe am Tag zu sich. In Leipzig frisst die Löwin alles, was der Zoo auch selbst züchtet: Mäuse, Ratten, Kaninchen, Meerschweinchen, Ziegen, Pferde. Und möglichst am Stück. An diesem Samstag aber gibt es nur Häppchen.

LVZ