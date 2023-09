25-Jähriger getötet

Vorwurf Mord: Festnahme nach Leichenfund am Lindenauer Hafen

Am Donnerstag ist in Leipzig ein 19-Jähriger festgenommen worden. Die Polizei wirft ihm unter anderem Mord an einem Ende Juli im Leipziger Westen tot aufgefundenen 25-Jährigen vor.