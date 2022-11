﻿Zoo Leipzig: Wie soll das Elefantenbaby heißen?

Waldheim: Einbrecher dringen in Betriebsgebäude ein

Unbekannte Täter drangen am Wochenende in mehrere Betriebsgebäude an der Waldheimer Eichbergstraße ein. Sie richteten hohen Sachschaden an. Doch was suchten sie? Ebenfalls in Waldheim gab es am Sonntag einen Unfall. Ein Pkw fuhr gegen eine Beton-Einfassung.