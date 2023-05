Zoodirektor Jörg Junhold sitzt in seinem Büro im Zoo Leipzig. Der Tierpark steht seit einigen Tagen in scharfer Kritik. Dabei geht es auch um einen im März geschlachteten Zebra-Hengst, der vor Besucherinnen und Besuchern an Löwen verfüttert wurde.

© Quelle: dpa/Jan Woitas