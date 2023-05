﻿Nach Tod von Löwe Majo: Rätsel um bekannten Tierpfleger Jörg Gräser

Leipzig. Der Tod von Löwe Majo aus dem Leipziger Zoo hat viele Tierfans erschüttert. Inzwischen wundern sie sich aber auch, dass sich Löwenpfleger Jörg Gräser zum Verlust seines Schützlings so gar nicht äußert – in den sozialen Medien hatten viele ihm ihr Beileid und Mitgefühl ausgesprochen. Doch der Publikumsliebling aus „Elefant, Tiger & Co“ ist seit Wochen von der Bildfläche verschwunden. Kommentierte Fütterungen hat er schon lange nicht mehr gehalten, in der Zoo-Doku des MDR war der Mittfünfziger letztmals Ende März zu sehen.

Zoobesucher vermissen Jörg Gräser bei den Löwen

„Wenn ich einen Spaziergang durch den Zoo mache, ist er nicht mehr anzutreffen. Nun mache ich mir Gedanken, dass da etwas nicht stimmt“, schreibt Stammbesucherin Ariane Nicklisch der LVZ. „Wenn man öfter als Besucher im Zoo ist, bekommt man so einiges mit. Laut Gerüchten soll Herr Gräser versetzt worden sein, in den Bereich Südamerika. Das kann ich nach fast 40 Jahren bei den Löwen fast nicht glauben, dass das freiwillig geschehen ist!“

Fragt man im Zoo herum – bei Tierpflegern, Zoolotsen, Bratwurstverkäufern – , dann hört man überall, dass Jörg Gräser nicht mehr bei den Löwen arbeitet. Zum 1. April ist er in den Bereich Südamerika versetzt worden, und das ist kein Aprilscherz. Der ausgewiesene Raubkatzen-Kenner betreut jetzt Kaninchen und Zwergziegen im Streichelzoo. Dort wurde er von Besuchern jedenfalls gesichtet und angesprochen.

Zoo äußert sich nicht zu Gründen für Versetzung

Zu den Gründen für Gräsers Versetzung hält der Zoo sich bedeckt. „Revierwechsel gehören zu den betriebsüblichen Entscheidungen im Rahmen der Personaleinsatzplanung, die sich nach organisatorischen und sonstigen Belangen richten. Die Entscheidung wurde bereits im März getroffen und steht nicht im Zusammenhang mit dem Tod von Majo. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir betriebliche Entscheidungen und Abläufe als interne Angelegenheiten behandeln“, antwortet der Zoo auf LVZ-Anfrage. Ob die Versetzung befristet ist und ob Gräser zu den Löwen zurückkehrt, darauf gibt es keine Antwort.

Jörg Gräser bei der Jubiläumsfeier zu 1000 Folgen „Elefant, Tiger & Co.“ im Zoo Leipzig. © Quelle: André Kempner (Archiv)

Tod eines Tieres ist „schwarzer Tag“ für den Tierpfleger

Als es Kater Majo nicht gut ging, hatte „Löwenpapa“ Jörg Gräser gerade drei Wochen Urlaub. Als er zum Dienst in den Zoo zurückkehrte, war sein Schützling bereits tot. Ob Gräser als Tierpfleger-Urgestein eher bemerkt hätte, dass mit dem Löwen etwas nicht stimmt, bleibt Spekulation. „Wenn einer kränkelt, sehe ich denen das an den Augen an“, hatte er jedenfalls vor zwei Jahren im MDR-Zoopodcast über seine Löwen berichtet. Diese Erfahrung sammelte er in 36 Berufsjahren als Raubtierpfleger. Im MDR-Podcast hatte Gräser auch erzählt, wie er es verkraftet, wenn eines seiner Charaktertiere stirbt: „Das ist ein schwarzer Tag im Tierpfleger-Dasein, da braucht mich keiner anquatschen, da bin ich schlecht gelaunt, mache aber trotzdem meine Arbeit. Da rollt mir auch mal eine Träne.“

Hinterlässt Löwe Majo noch Nachkommen?

Der acht Jahre alte einzige männliche Löwe des Leipziger Zoos war am 1. Mai bei einer Untersuchung in Narkose gestorben. Grund für sein schlechtes Allgemeinbefinden war eine Rippenfellentzündung, wie die Obduktion ergab. „Wildtiere sind zu enormen körperlichen Leistungen fähig und können sogar über längere Zeiträume verbergen, wenn sie durch Verletzungen oder Schmerzen geschwächt sind“, so Zoodirektor Jörg Junhold.

Löwin Kigali lebt nun allein im Leipziger Zoo. Hier steht sie hinter der zerkratzten Besucherscheibe. © Quelle: Kerstin Decker

Wie es mit der Löwenhaltung in Leipzig weitergeht, ist noch ungewiss: Es stehen nur sehr wenige erwachsene männliche Löwen zur Vermittlung zur Verfügung, und Leipzig steht nicht ganz vorn auf der Warteliste. Zudem bleibt abzuwarten, ob Löwin Kigali noch einen Wurf von ihrem verstorbenen Partner zur Welt bringt. Während ihrer letzten Rolligkeit wurde sie von Majo jedenfalls fleißig gedeckt. Doch für Laien ist es schwer zu erkennen, ob ihr Gesäuge geschwollen und die Zitzen verfärbt sind, was Anzeichen für eine Trächtigkeit wären – selbst wenn die nun allein lebende Löwin direkt an der Scheibe steht. Dafür ist das Glas am Löwengehege viel zu zerkratzt.

Parallelen zu Elefantenpfleger Michael Tempelhoff

Die Versetzung von Jörg Gräser von den Löwen erinnert daran, dass vor elf Jahren ein anderer Publikumsliebling aus dem Leipziger Zoo, Elefantenpfleger Michael Tempelhoff, genauso unerwartet von der Bildfläche verschwand. Damals hatte der Zoo mitgeteilt, die Versetzung sei auf Tempelhoffs Wunsch geschehen – weitere Informationen gab es nicht. Nach LVZ-Recherchen soll er gesundheitliche Probleme gehabt haben, die das Verhältnis innerhalb der Pflegergruppe belasteten. Fans des Leipziger Zoos vermissen „Tempi“ noch heute und fragen auch jetzt noch nach dem Verbleib des beliebten Tierpflegers.

