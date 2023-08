Zoo Leipzig: Tiger Tomak eingeschläfert – Löwenkinder sind ab Freitag zu sehen

Leipzig. Traurige Nachricht aus dem Zoo Leipzig: Wenige Wochen nach dem Tod von Tigerkatze Bella (18) ist Kater Tomak (19) eingeschläfert worden. Damit hat die Tiger-Taiga nur noch eine Bewohnerin, die junge Amurtigerin Yushka (5).

Nierenschwäche und weitere gesundheitliche Probleme

Wie der Zoo mitteilte, litt Kater Tomak bereits seit einiger Zeit an einer Nierenschwäche. Dazu kamen zuletzt Auffälligkeiten im Gangbild und Schwierigkeiten beim Aufstehen. Zusehends baute er Muskelmasse ab und stand seit Wochen unter tierärztlicher Betreuung. In den letzten Tagen habe sich sein Zustand rapide verschlechtert, sodass am Mittwochmorgen die Entscheidung getroffen worden sei, das Tier einzuschläfern. „Eine weitere Behandlung war nicht mehr vertretbar. Mit seinen 19 Jahren hatte er ein stolzes und für diese Art hohes Alter erreicht. Gemeinsam mit den Pflegern, verantwortlichen Zoologen und dem Zootierarzt haben wir uns heute im Sinne des Tieres entschieden und Tomak von seinem Leiden erlöst“, so Zoodirektor Jörg Junhold.

Tiger Tomak war Spielkamerad von Löwe Malik

Löwe Malik (vorn) musste 2004 schon wenige Tage nach seiner Geburt isoliert leben. Um das soziale Verhalten einer Raubkatze zu lernen, wurde er täglich zum Spielen zu den Tigerkindern Tomak und Taimur gebracht. © Quelle: André Kempner

Tomak war im Mai 2004 in Leipzig zur Welt gekommen. Als ganz junge Kater bekamen er und sein Zwillingsbruder Taimur einen äußerst ungewöhnlichen Spielkameraden – den ebenfalls 2004 geborenen Löwen Malik. Er musste alleine in der Löwensavanne leben, weil er von seiner Mutter nach wenigen Tagen verstoßen worden war. Der Zoo wagte damals das Experiment, die drei Raubkatzen-Kinder zum Spielen zusammenzulassen. In freier Wildbahn wären sie sich niemals begegnet, da sie auf verschiedenen Kontinenten leben.

Verhängnisvoller Fehler: Tomak tötet Tiger Mischa

Für einen Schock im Zoo sorgte Tomak im Jahr 2016: Er tötete seinen Artgenossen Mischa (17) bei einer blitzschnellen Attacke. Grund war ein versehentlich geöffneter Schieber im rückwärtigen Bereich der Tiger-Taiga.

Tiger-Taiga: Amurtigerin Yushka bleibt vorerst allein

Tomak bildete zusammen mit Katze Bella das Amurtiger-Zuchtpaar des Leipziger Zoos. 2017 sorgten die beiden zum letzten Mal für Nachwuchs. Auch Katze Bella ist verstorben, Mitte Juni nach einem Eingriff unter Narkose. Bei dieser Untersuchung hatte sich der Verdacht auf einen Tumor bestätigt: Die Raubkatze litt an einem inoperablen Brust-Karzinom, das bereits massive Metastasen bis in den Bauchraum hinein gebildet hatte.

Die im vergangenen Jahr aus dem Walter Zoo (Schweiz) gekommene Amurtigerin Yushka (5) wird vorerst die Anlage für sich allein haben. „Wie wir nach diesem erneuten Verlust weitermachen, müssen wir zunächst mit dem zuständigen Europäischen Erhaltungszuchtprogramm klären. Fakt ist aber, dass wir über eine jahrelange Expertise in der Haltung dieser stark gefährdeten Katzenart verfügen und gern wieder in die Zucht einsteigen würden“, so der Zoodirektor. In Leipzig wird auch das Internationale Tigerzuchtbuch geführt.

Löwenhöhle: Vierlinge ab Freitag für Besucher zu sehen

Die Vierlinge von Mutter Kigali bei den Löwen im Leipziger Zoo entwickeln sich gut. Ab Freitag ermöglicht der Zoo den Blick in die Löwenhöhle. © Quelle: Zoo Leipzig

Gute Nachricht gibt es von den Löwen: Die Vierlinge von Katze Kigali (9), die am 5. Juli zur Welt gekommen sind, werden zunehmend agiler und unternehmen inzwischen die ersten Ausflüge außerhalb der sicheren Wurfhöhle. „Zwar sind die Vier noch etwas tapsig unterwegs, aber bereits sehr an ihrer Umgebung interessiert. In den letzten Tagen haben sie ihren Spiel- und Erkundungsradius bis in die Schauhöhle ausgeweitet. Es ist also an der Zeit, die Schauhöhle für die Besucher ab Freitag zu öffnen“, teilt der Zoo mit. Kigali erhält jedoch weiterhin den Zugang zum rückwärtigen Bereich und kann sich mit ihren Jungtieren nach Belieben jederzeit zurückziehen. Der Zoo behält sich vor, die Schauhöhle vorübergehend wieder zu schließen, sollte es die Situation erfordern.

