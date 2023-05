﻿Tod von Löwe Majo im Leipziger Zoo: Tierfans bekunden ihr Beileid

Leipzig. Die Nachricht vom Tod des Leipziger Löwenpapas Majo erschüttert Zoofans in Nah und Fern. Tierfreunde von Berlin bis München sind traurig und betroffen, Hunderte sprechen dem Leipziger Zoo und besonders Pfleger Jörg Gräser in den sozialen Medien ihr Beileid aus. Viele posten Fotos von Majo, wie sie ihn im Leipziger Zoo erlebt haben, oder senden Bilder seiner Drillinge Hanna, Elsa und Mateo, die er alleine großzog und die jetzt im Zoo Berlin leben. Auch über die Daseinsberechtigung von Zoos wird diskutiert.

Zoo Leipzig: Tierfans traurig über Tod von Löwe Majo

„Wir sind schockiert und traurig. Er war so ein schöner Löwe und ein toller Vater. Es war immer so schön, die ganze Löwenfamilie zusammen zu sehen. Er wird uns sehr fehlen“, schreibt Sandra Schönau. „Oh wie traurig. So toll, wie er damals seine überlebenden Löwenbabys großgezogen hat. Muss auch sofort an Jörg Gräser denken ... Kann mir vorstellen, dass alle Mitarbeiter im Zoo das erst mal verdauen müssen. Alles Gute, mein Beileid“, textet Elisabeth Hudson.

Löwe Majo war eine stattliche Erscheinung. Mit nur acht Jahren ist er gestorben. © Quelle: Zoo Leipzig

„Es tut mir so leid, ich habe mich immer gefreut, wenn ich Majo mit seiner Madame bei Elefant, Tiger & Co. gesehen habe. Für den Tierpfleger Jörg Gräser viel Kraft, diesen Verlust zu überstehen. Nun ist Majo im Katzenhimmel mit seinem Bruder vereint. Mein Mitgefühl an alle im Zoo Leipzig“, schreibt Conny Bergholz. „Hoffentlich verkraftet das Kigali, sie wird genauso trauern wie der Tierpfleger Jörg Gräser“, vermutet Zoofan Silke Bauch. „Tut mir unendlich leid, war so ein imposantes Tier, vor allem hat er sich so gut um seinen Nachwuchs gekümmert. Ein großer Verlust für uns alle, den Zoo und die Pfleger“, kommentiert Norbert Schreiner.

Auch Tierpfleger-Kollegen bekunden dem Leipziger Zoo ihr Beileid

Tierpfleger-Kollegen aus anderen Städten schicken ebenfalls Beileidsbekundungen. So schreibt Reiner Engelke: „Traurig, aber auch der Tod gehört zum Leben. Es tut mir sehr leid. Es tut immer sehr weh, ein lieb gewonnenes Lebewesen zu verlieren. Nach 35 Jahren Tierpflege erlaube ich mir eine Beurteilung. Es gibt irreparable Erkrankungen, da hilft auch kein behütetes Leben im Zoo. Wenn die Uhr abgelaufen ist, dann ist es so. Auch Menschen sterben jung, auch wenn sie noch so gut behütet wurden.“

Diskussion über Wildtiere in Gefangenschaft

Was der Verlust des einzigen männlichen Löwen für den Leipziger Zoo bedeutet und was aus Löwin Kigali werden soll, diese Frage kann der Tiergarten im Moment noch nicht beantworten. Sprecherin Maria Saegebarth: „Da der Tod von Majo überraschend kam, gab es vorher keine Pläne und gibt es auch heute noch nicht. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, zu entscheiden, wie es weitergeht.“

Mit dem Tod des jungen Löwen kommt auch wieder die Frage auf, ob Wildtiere überhaupt noch in Zoos gehalten werden sollten. Kommentatoren wie Tobias Nadzeika sind dagegen: „Meiner Meinung nach kann ein Zoo dem Tier nicht den benötigten Platz bieten. Ein Löwe bzw. das Rudel hat in der freien Natur ein Revier von bis zu 400 Quadratkilometern, das kann ein Zoo einfach nicht bieten.“

Andere sind dafür: „Gerade im Zoo Leipzig wird viel Aufklärungsarbeit geleistet und Wildtierschutzprojekte gefördert. Und ja, der zur Verfügung stehenden Raum ist meist begrenzt und das Auswildern von Großkatzen mehr als schwierig. Aber genauso wurden in Zoos oder Tiergärten Tierarten erhalten, die es in freier Natur nicht mehr oder fast nicht mehr gibt. Von daher gibt es für vernünftig geführte zoologische Einrichtungen nach wie vor eine Daseinsberechtigung“, findet Axel Weiß.