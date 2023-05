﻿Zoochef Junhold zur Kritik an Fütterung und Pfleger Gräser: „Kann die Aufregung verstehen“

Leipzig. Rund zehn Kilo Fleisch verzehrt ein ausgewachsener Löwe pro Tag. Und im besten Fall am Stück. „Je ganzer das Tier, desto größer die Löwenparty“, erklärt Janine Bürger, Löwenpflegerin im Zoo Leipzig, während ihrer Fütterung vergangenen Samstag. Bürger macht keinen Hehl daraus, dass ihre Raubkatzen dabei auch Tiere verspeisen, die im Zoo gelebt haben. Sie zählt auf: „Mäuse, Ratten, Kaninchen, Meerschweinchen, Ziegen, Pferde.“

Seit einigen Tagen reden viele Leipziger Zoofans über ein Zebra, das am Abend des 22. März verfüttert wurde: Der Hengst Franz, seit 2020 im Zoo Leipzig. Wie Zoo-Direktor Jörg Junhold inzwischen bestätigte, starb das 15 Jahre alte Tier nicht auf natürliche Weise. Es wurde vom Zoo getötet, bevor es dem Leipziger Löwenpaar Majo und Kigali zum Fraß vorgeworfen wurde.

Gräser unterlief der Fehler im Löwengehege offenbar nicht selbst

Man habe, erklärte Junhold, ein Jahr lang versucht, den Hengst anderweitig unterzubringen. Jedoch sei in keinem anderen Zoo Platz gewesen. „Die in diesen Fällen letzte Option – eine Tötung zur Verfütterung an Raubtiere“, so Junhold, „ist geübte Praxis.“ Gegenüber der LVZ erklärte der Zoo, es sei zwar eine „unpopuläre, aber verantwortungsbewusste Entscheidung“ Tiere zu töten, die „nicht adäquat untergebracht werden und keinen weiteren Beitrag für die Zukunft ihrer Art leisten können“. Diese Tiere an Raubtiere zu verfüttern sei jedoch „ähnlich wie eine Schlachtung von Tieren zum menschlichen Verzehr“.

Zoodirektor Jörg Junhold sitzt in seinem Büro im Leipziger Zoo. © Quelle: Jan Woitas

Jedoch unterlief dem Zoo bei der Verfütterung des Zebrahengstes Franz ein verhängnisvoller Fehler. Denn eigentlich sollen Raubtiere, die ein Zoo-Tier am Stück verzehren, dies im hinteren Bereich ihres Geheges tun. Also dort, wo kein Zoo-Gast zusehen kann. Am 22. März waren die Bereiche aber nicht voneinander getrennt. Es kam, wie es kommen musste: Der Löwe Kigali zerrte einen Teil des Zebras Franz in den vorderen Bereich. Eine passionierte Zoogängerin sah die Szene und postete ein Foto des Löwen auf Facebook. Dieser macht sich darauf ausgerechnet über den abgetrennten Zebrakopf her. „Guten Hunger Majo“, schrieb die Zoogängerin dazu. Aber nicht alle Besucher sahen das – an sich natürliche – Geschehen so entspannt. Nach LVZ-Informationen filmte eine Leipziger Mutter die Szene und leitete das Video mitsamt einer wütenden Nachricht an den Zoo weiter: Ihr Kind habe sich schlimm am Löwengehege erschrocken.

Bei Fütterungen befinden sich Zoos generell im Spannungsfeld

Die Verfütterung eigens gezüchteter Tiere ist seit jeher ein sensibles Thema für Zoos. 2017 geriet ein chinesischer Zoo weltweit in die Kritik, der einen lebenden Esel an seine Tiger verfüttert hatte. 2014 zog der Zoo in Kopenhagen den Zorn Tausender auf sich, weil er vor Besucheraugen eine zuvor getötete Giraffe zerteilen und an Raubtiere verfüttern ließ.

Tiere würden in Zoos beispielsweise auch dann getötet, wenn beispielsweise Rangkämpfe innerhalb einer Herde drohten, erklärt der Direktor des Zoos Wuppertal, Arne Lawrenz. 2014 hatte die Tötung und Verfütterung einer Giraffe im Zoo von Kopenhagen weltweit für Aufruhr gesorgt. „Im Zoo sind wir eben besser als in der Natur. Bei uns überleben die meisten Tiere und dann müssen wir eingreifen“, so der Tierarzt. Im Vordergrund stehe dabei immer das Wohl aller Tiere. „Auch das des getöteten Tiers. Vor seiner Schlachtung hatte es ein gutes Leben im Zoo – im Gegensatz zu vielen anderen Tieren aus großen Zuchten. Es zu verfüttern ist sinnvoll und richtig - allein schon, weil das Fleisch eine gute Qualität hat.“ Das Futter durch die Schlachtung eigener Zootiere zu ergänzen, ist sinnvoll und gesund, findet auch der Geschäftsführer des Verbands der Zoologischen Gärten (VdZ), Volker Homes. „Dennoch, die Entscheidung fällt niemandem leicht und wird nur nach sorgfältiger Abwägung getroffen.“ Der Tod jedes Tiers solle „so sinnvoll wie möglich sein“, sagte er. Meist werde die Verfütterung von Zootieren an andere Zootiere von Besuchern in Zoos wertschätzend angenommen.

Raubtierfütterung soll in Leipzig „Teil des Erlebnisses“ sein

Und im Leipziger Zoo? Auf LVZ-Anfrage erklärt eine Sprecherin: „Selbstverständlich füttern wir unsere Raubtiere artgemäß mit Fleisch, das von Zeit zu Zeit auch aus unserem eigenen Bestand kommt.“ Es sei „nachhaltiger, das wertvolle Fleisch zu verfüttern statt es zu entsorgen und anderes zu kaufen.“ Und schließlich sei man als Zoo auch verpflichtet, „Wildtiere entsprechend ihres natürlichen Nahrungsspektrums zu versorgen“. Es sei „notwendige Realität, dass Fleischfresser Fleisch fressen und dies auch im Bewusstsein der Besucher verankert wird“.

An diesem Bewusstsein, ergänzte eine Zoo-Sprecherin gegenüber LVZ, arbeite man aber noch. „Das ist aber ein Prozess, in dem wir uns gerade befinden.“ Denn: „Für die einen ist es ganz natürlich, dass Raubtiere Fleisch fressen. Den anderen ist das zwar bekannt, aber sie wollen es nicht sehen.“ In diesem Spannungsfeld bewege sich der Zoo.

Zoo-Chef Junhold: „Geben sensible Dinge nicht nach außen“

Vielleicht, erklärte der Zoo, werde man schon bald offener mit der Thematik umgehen. Ziel sei, dass es in Leipzig „gesellschaftlich akzeptiert wird, dass die Raubtierfütterung ein Teil des ganzheitlichen Erlebnisses beim Zoobesuch sein kann.“ Man habe Verständnis für „ablehnende Stimmen“ – aber wolle das Thema „Schritt für Schritt mit unseren Besucherinnen und Besuchern angehen“.

Zum Thema der Versetzung seines Promi-Tierpflegers Jörg Gräser und einen Zusammenhang mit der Fütterungspanne erklärte Zoo-Direktor Junhold: „Ich kann die Aufregung oder das Interesse verstehen – in gewisser Weise die Emotionen“, sagte der Zoo-Direktor. „Wir möchten aber auch um Verständnis werben, dass wir sensible Dinge nicht nach außen geben.“ Auch Jörg Gräser selbst möchte sich bislang nicht öffentlich zu den Geschehnissen äußern. Junhold zwangsversetzte seinen Chefpfleger und Raubkatzenexperten Jörg Gräser nach 36 Dienstjahren in den Bereich Südamerika. Obwohl Gräser für die Fütterungspanne im Löwengehege offenbar nicht selbst unterlief. An dem fraglichen Tag soll er schon gegen Mittag im Feierabend gewesen sein.

