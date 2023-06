Zoo Leipzig verabschiedet sich von Koala Bouddi – Yuma nimmt seinen Platz ein

Leipzig. Koala-Männchen Bouddi (3) hat am Dienstag den Zoo Leipzig verlassen und ist in den belgischen Zoo Planckendeal umgezogen. Dort soll er künftig für Nachwuchs sorgen, erklärte Jörg Junhold, Zoodirektor in Leipzig. In Leipzig wurde die Koala-Truppe bereits vor einigen Wochen neu besetzt: Koala-Neuzugang Yuma (3) ist nun in das freie Gehege eingezogen.

Der neue Koala-Mann aus dem Zoo Duisburg habe sich in den letzten Wochen bereits sehr gut eingelebt, berichtete Ariel Jacken vom Leipziger Zoo am Mittwoch. Er sei „erfreulich zugänglich und kooperativ gegenüber seinen Pflegern“. Auch Yuma soll für Nachwuchs sorgen – gemeinsam mit Koala-Weibchen Mandie, der Mutter von Bouddi.

Besucherinnen und Besucher können den jüngsten Koala-Zugang Yuma ab sofort sowohl im Haus als auch auf der Außenanlage sehen.

