Leopard, Hyäne oder Seelöwe: Besondere Entdeckertage im Zoo Leipzig

Die Raubtiere im Zoo Leipzig stehen am 11. und 12. März im Mittelpunkt der Entdeckertage. Zoo-Fans können bei Fütterungen zusehen oder eine besondere Tour buchen.

Schick machen für den Besuch: Der Zoo Leipzig veranstaltet am Wochenende Entdeckertage zum Thema Raubtiere.

Leipzig. Der Zoo Leipzig lädt am Wochenende zu den „Entdeckertagen Raubtiere“ ein. Hyäne, Lippenbär, Seelöwe und Co. – am Samstag und Sonntag, dem 11. und 12. März, können Besucherinnen und Besucher die insgesamt 19 Raubtierarten des Zoos auf besondere Art und Weise kennenlernen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dafür planen die Tierpfleger ein umfangreiches Programm: Fütterungen, Touren und verschiedene Aktions- und Quizstände sollen mehr über die Arten, ihren Lebensraum und ihren Bedrohungsstatus verraten. „Einen besonderen Einblick bieten zusätzlich die Kulissenblicke in der Tiger-Taiga und der Hyänen-Anlage“, sagt Zoodirektor Jörg Junhold.

Lesen Sie auch

Zoo Leipzig: Buchung für Raubtier-Entdeckertour notwendig

Für die 60-minütige Entdeckertour mit den Zoolotsen sei eine Buchung notwendig. Diese beginnt am Samstag um 10 Uhr sowie am Sonntag um 9.30 Uhr. Die Touren fänden bei jedem Wetter statt – zu empfehlen sei wetterfeste Kleidung und passendes Schuhwerk.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ebenfalls vor Ort ist der SC DHfK, der beim Torwandschießen den besten Schützen sucht“, kündigt der Zoodirektor an. Dessen Maskottchen Baleo werde zusammen mit Zoo-Maskottchen Tammi für beste Stimmung sorgen.