Die vier Baby-Elefanten lernen sich kennen – Besucher können sie zusammen im Zoo sehen

Leipzig. Das erst zehn Tage alte Baby von Elefantin Rani durfte im Zoo Leipzig nun zum ersten Mal seine Halbgeschwister Akito und Zaya kennenlernen. Zuvor war das kleine Elefantenmädchen nur mit ihrer Halbschwester Bao Ngoc zusammengewesen. In der Vierer-Rüssel-Rasselbande ist Akito mit zehn Monaten der älteste, dann folgt Bao Ngoc mit sieben Monaten, und Zaya mit drei Monaten.

Gleichzeitig war der jüngste Elefant in den vergangenen Tagen auch das erste Mal in der Außenanlage unterwegs, wie der Zoo Leipzig mitteilte. Der Zoo zieht bei der Herdenzusammenführung ein erstes positives Fazit: „Vor allem die drei Kälber, die in der Entwicklung Ranis Tochter einiges voraushaben, zeigten großes Interesse beim ersten Aufeinandertreffen, suchten immer wieder Kontakt zu ihr und wollten sie sichtbar zum Mitspielen animieren“, erklärt Seniorkurator Johannes Pfleiderer die Situation im Elefantenhaus. „Rani passt allerdings gut auf, dass ihre Tochter immer bei ihr bleibt und schirmt sie auch sanft vor den etwas übermütigen Kälbern ab.“

Die Halbgeschwister von Ranis zehn Tage alter Tochter: Akito links und Bao Ngoc rechts. © Quelle: Zoo Leipzig

In den nächsten Tagen werde der Zoo die Zusammenführung weiter vorantreiben und die Herde stundenweise zusammenlassen. Die 15-jährige Elefantenkuh Rani würde sich nach wie vor verlässlich um ihren Nachwuchs kümmern. Das Elefantenbaby entwickle sich zufriedenstellend, so der Zoo weiter.

Bei den im Leipziger Zoo anstehenden „Entdeckertagen“ am 12. und 13. August haben die Zoobesucher die Möglichkeit, die vier Elefantenkinder zusammen zu erleben. Gleichzeitig können die Gäste etwas über die Pflege und den Umgang mit den großen Grauhäutern erfahren.

