Großer Bruder und drei Halbschwestern – das sind die vier Minifanten im Leipziger Zoo

Leipzig. So klein, so niedlich, so lustig: Die vier Elefantenjungtiere im Leipziger sind eine Attraktion und bekommen viel Aufmerksamkeit. Die Halbgeschwister – ein Bulle und drei Kühe – im Steckbrief:

Akito kurz nach seiner Geburt im September 2022. Er ist der älteste der Jungtiere. © Quelle: -/Zoo Leipzig/dpa

Akito: Zehn Monate alt, einziger Junge des Quartetts, zugleich ältestes der vier Elefantenkinder. Er ist der Größte, Frechste und Selbstständigste unter den Jungtieren, ständig am Rangeln und Stänkern. Leitkuh Kewa, bremst ihn, wenn er zu frech wird – aber er geht seine Oma, der Herdenchefin, immer wieder auf den Geist. Der Name „Akito“ bedeutet Herbstkind.

Bao Ngoc - hier im Januar 2023, damals noch ohne Namen. Die vor Weihnachten geborene Tochter von Thuza und Voi Nam erkundete das Außengehege im Leipziger Zoo. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Bao Ngoc: Sieben Monate alt, steht immer eng bei ihrer Mutter Thuza, die gut auf die Tochter aufpasst. Die Kleine ist eher schüchtern und riskiert nichts, aber zusammen mit ihrer jüngeren Halbschwester Zaya hält sie den großen Bruder Akito in Schach. Der Name bedeutet „Kostbares Juwel“. Vorgeschlagen hatten ihn der vietnamesische Botschafter in Deutschland und seine Frau, die die Taufe auch vornahmen. Bao Ngocs Vorfahren stammen aus Vietnam.

Zaya war bis Samstag der jüngste Elefant in der Herde des Zoo Leipzig. Die Tochter von Leitkuh Kewa – hier bei ihrer Taufe im Juni – wurde am 29. April geboren. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Zaya: Drei Monate alt. Als Tochter der Leitkuh Kewa kann sie sich alles erlauben, steht immer im Mittelpunkt und ist immer in der Nähe ihrer Mutter. Der Name bedeutet „Das Glück“. Zaya ist das sechste (lebende) Kind von Leitkuh Kewa. Die ebenfalls in Leipzig lebenden Kühe Thuza und Pantha sowie Bulle Edgar sind ihre Geschwister.

Die am Sonnabend, 29. Juli 2023, geborene Tochter von Kuh Rani im Leipziger Zoo. © Quelle: Zoo Leipzig

Ranis Tochter: Der noch namenlose jüngste Nachwuchs der Leipziger Elefantenherde ist erst am Sonnabend zur Welt gekommen, aber schon sehr mobil im Elefantentempel unterwegs. Rani ist keine Helikoptermama und lässt ihr Kind an der „langen Leine“. Die drei anderen Minifanten zeigen sich sehr interessiert am Neuzugang.

