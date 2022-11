﻿„Man muss nicht immer alles wegschmeißen“ – zu Besuch auf einem Leipziger Wertstoffhof

Leipzig will „Zero Waste City“ werden – und dafür sollen die Bürgerinnen und Bürger weniger Müll verursachen. Kann das gelingen? Eine Erkundung auf einem Leipziger Wertstoffhof.

Leipzig. Ein Hof in Probstheida. Einige orangene Container, geschäftiges Treiben, Autos fahren hinein und heraus. Eine Frau in orangefarbener Jacke mit schwarzen Haaren, leuchtendem Lippenstift und Gel-Fingernägeln steht an der Einfahrt. Ein Auto hält. „Ich habe Grünschnitt im Kofferraum.“ – „Das ist ja schön. Eine Marke sind 100 Liter.“ – „Ernsthaft, ja? Das sind etwa … 35 Liter.“ – „Nee.“ Am Ende kommen tatsächlich über 100 Liter zusammen.