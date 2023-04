Das Thema Verkehr bringt gerade wieder bei vielen in Leipzig das Blut in Wallung. Die Einengung des Autoverkehrs auf nur noch zwei Fahrspuren am Hauptbahnhof ist gerade Aufreger Nummer 1. Doch auch der „normale“ Alltag ist oft genug Stressprogramm: Autofahrer ärgern sich über Staus, Radfahrer über Gefahrenstellen, Straßenbahn-Benutzer über Verspätungen. Gibt es zu wenig Platz für alle auf Leipzigs Straßen?

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Ostern ist das Fest der Hoffnung. Hoffen wir also kurz vor den Festtagen mal das beste: Die bereits am Dienstag nach Ostern beginnenden Markierungsarbeiten für den Radverkehr vor dem Hauptbahnhof bringen keine langen Staus, die Verkehrssicherheit für alle steigt und auf Leipzigs Nahverkehr wird rasch so attraktiv, dass viele umsteigen.

Es braucht wenig prophetische Gabe für die Erkenntnis, dass es wohl dazu nicht kommen wird. Zumindest nicht als kurzfristiges Osterwunder. Vielmehr scheint klar: Autofahrer auf dem nördlichen City-Ring in Leipzig müssen sich in der kommenden Woche auf zusätzliche Staus einstellen. Die Stadt gab jetzt Details zu den umstrittenen Umbauarbeiten im Umfeld des Hauptbahnhofs bekannt. LVZ-Reporter Jens Rometsch hat sie aufgeschrieben - und sie in seinem Kommentar treffend eingeordnet. Fest steht nun auch: Einen Tunnel für den Autoverkehr vor dem Bahnhof wird es nicht geben - die Planungen dazu wurden eingestellt.

Der Eingriff dient vor allem der Entschärfung einer Massen-Unfallhäufungsstelle Thomas Dienberg Leipzigs Baubürgermeister zu der geplanten Verringerung der Autospuren vor dem Hauptbahnhof

Bleibt bei aller Aufregung eine Frage weiter offen: Reicht der Platz eigentlich für alle im Leipziger Straßennetz? Und wenn das nicht so ist - wie lässt sich der begrenzte Raum so managen, dass sich die Konflikte im Rahmen halten und künftig nicht zum Kollaps führen? Vor dieser Herausforderung steht täglich die Verkehrsmanagementzentrale der Stadt Leipzig. Mein Kollege Mathias Orbeck war vor Ort und hat sich die Arbeit näher angeschaut. Das siebenköpfige Team versucht von ihrer Zentrale in der Wurzner Straße aus, einen Verkehrsinfarkt zu verhindern: Mit intelligenten Ampelschaltungen und aktualisierten Hinweisen auf LED-Informationstafeln zum Beispiel.

Eine Herkulesaufgabe, die durch die politisch gewollte Mobilitätswende nicht kleiner wird. Der tägliche Anspruch sei es, Verkehrsflächen neu zu organisieren und dabei keinen Stau zu erzeugen, sagen die Experten. Dabei soll ihnen künftig auch Künstliche Intelligenz helfen. „Zaubern können wir aber nicht“, heißt es fast schon bedauernd von den Verkehrsmanagern. Was wohl niemand erwartet - auch wenn es mancher angesichts täglicher Verkehrsärgernisse ein bisschen erhofft hat.

Bild des Tages

Dumm gelaufen: Ein 34-jähriger Vogtländer wollte seiner Freundin an der Ostsee einen Heiratsantrag machen. Der Mann fuhr sich mit seinem Neuwagen allerdings im Sand fest - die Bergung gestaltete sich schwierig. © Quelle: Stefan Tretropp

Heiratsantrag im Sande verlaufen: Die bemerkenswerte Pannenserie eine Vogtländers am Strand von Graal-Müritz haben u Die bemerkenswerte Pannenserie eine Vogtländers am Strand von Graal-Müritz haben u nsere Kollegen der Ostseezeitung vor Ort verfolgt und aufgeschrieben.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Die Razzia von Colditz und deren Folgen: Vor einer Woche rückten über 200 Fahnder in der Kleinstadt im Kreis Leipzig an. Drei Männer sollen von hier aus einen Drogenhandel aufgezogen haben. Es spielen aber noch andere Faktoren eine Rolle, die mittlerweile auch die Vor einer Woche rückten über 200 Fahnder in der Kleinstadt im Kreis Leipzig an. Drei Männer sollen von hier aus einen Drogenhandel aufgezogen haben. Es spielen aber noch andere Faktoren eine Rolle, die mittlerweile auch die Landespolitik beschäftigen. Eine Frage-und Antwort-Analyse zu dem spektakulären Fall

Vom Kreuzweg zum Osterlicht: Was passiert Karfreitag in Leipzigs Kirchen? Und wie feiern Christen das anschließende Osterfest in der Stadt? Die LVZ begleitet Gregor Giele, Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Trinitatis die gesamten Feiertage. Was passiert Karfreitag in Leipzigs Kirchen? Und wie feiern Christen das anschließende Osterfest in der Stadt? Die LVZ begleitet Gregor Giele, Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Trinitatis die gesamten Feiertage. Verfolgen Sie die Stationen in unserem Blog.

Elefanten als umstrittene Attraktion? Mit neuen Shows in die neue Saison: Der Erlebnispark Starkenberg bei Altenburg, bekannt vor allem für seine Elefanten, ist zu Ostern wieder in vollem Betrieb. Was hat er zu bieten? Und wie sehr knirscht es zwischen Anwohnern, Behörden und dem Park, gegen den mehrfach Vorwürfe laut wurden? Mit neuen Shows in die neue Saison: Der Erlebnispark Starkenberg bei Altenburg, bekannt vor allem für seine Elefanten, ist zu Ostern wieder in vollem Betrieb. Was hat er zu bieten? Und wie sehr knirscht es zwischen Anwohnern, Behörden und dem Park, gegen den mehrfach Vorwürfe laut wurden? Die LVZ war vor Ort

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Osterfeuer und Gottesdienste am Karsamstag: Der letzte Tag der Karwoche wird traditionell oft genutzt für das Entzünden von Osterfeuern. Wo man dies in Leipzig und Umgebung erleben kann, Der letzte Tag der Karwoche wird traditionell oft genutzt für das Entzünden von Osterfeuern. Wo man dies in Leipzig und Umgebung erleben kann, haben wir hier zusammengestellt. Ebenso finden Sie in einer Übersicht die wichtigsten Gottesdienste in Leipzig.

RB spielt bei Hertha: Kann Leipzig den Rückenwind vom 2:0-Pokaltriumph gegen Dortmund auch in Berlin nutzen? Die zuletzt in der Bundesliga gestrauchelten Rasenballer wollen Wiedergutmachung - und brauchen dringend Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze. Los geht‘s am Sonnabend um 18.30 Uhr im Olympiastadion. Kann Leipzig den Rückenwind vom 2:0-Pokaltriumph gegen Dortmund auch in Berlin nutzen? Die zuletzt in der Bundesliga gestrauchelten Rasenballer wollen Wiedergutmachung - und brauchen dringend Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze. Los geht‘s am Sonnabend um 18.30 Uhr im Olympiastadion. Verfolgen Sie hier unseren RB-Ticker.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Karsamstag. Und wenn Sie mögen, genießen Sie die Stille der Osternacht. Ostern ist nahe!

Herzlichst, Ihr Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur





Raten Sie mit!

Das LVZ-News-Quiz

LVZ Quiz © Quelle: LVZ

Welches Leipziger Restaurant hat erstmals einen Michelin-Stern bekommen? Wer schoss das 1:0 beim RB-Sieg gegen Dortmund? Und auf welcher Bahnstrecke sollen künftig batteriebetriebene Züge fahren? Raten Sie mit in unserem LVZ-News-Quiz zu aktuellen Themen der Woche. Viel Spaß!

Hier gehts zum LVZ-Quiz