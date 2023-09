﻿Zugausfälle im Nahverkehr: Viele Leipziger warten vergeblich auf ihre S-Bahn

Leipzig. In Leipzig warten Fahrgäste der S-Bahn-Linien S1 und S10 immer häufiger vergeblich auf ihre Züge. Obwohl es schon seit Wochen zu Ausfällen kommt, ist vorerst kein Ende in Sicht. Besonders betroffen ist neben dem Stadtteil Grünau auch Leutzsch. Dort fällt seit dem 21. August auch die Straßenbahnlinie 7 aus, weil in der Georg-Schwarz-Straße Gleisbauarbeiten laufen. Wer dort trotzdem den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzen will, muss auf einen Ersatzbus umsteigen – der häufig überfüllt ist.

Die S-Bahn-Misere hat auch den Stadtrat erreicht. AfD-Vertreterin Sylvia Deubel wollte von der Stadtverwaltung wissen, was das Rathaus gegen die „nervigen Dauerausfälle“ unternimmt. Die „formale Dauer-Entschuldigungsformel der DB“ – in der von „kurzfristigem Personalausfall“ die Rede ist – sei „inhaltlich zu bezweifeln“, heißt es in ihrer Anfrage. Die Stadt müsse „ein klärendes Gespräch mit der DB-Tochter DB Regio Süd“ führen, „um Lösungen aufzuzeigen“.

DB Regio Südost fehlen 25 Triebfahrzeugführer

Gesprochen wurde inzwischen, aber die Antwort der Bahn-Manager ist ernüchternd: Für die DB sei „erkennbar, dass es zu einer Verfestigung des Unterbestandes an Personal, insbesondere an Triebfahrzugführern, aber auch in den Werkstätten gekommen ist“, heißt es in der Antwort, die die Stadt am Montag der AfD-Stadträtin übermittelte. „Nach Einschätzung der DB Regio Südost wird voraussichtlich bis Frühjahr 2024 ein Fehlbedarf von 25 Triebfahrzeugführern zu verzeichnen sein, was rund 10 Prozent des Gesamtpersonalbestandes dieser Gruppe ausmacht.“

Ein kurzfristiger Ersatz für die Personalausfälle sei „momentan nicht absehbar, da auch andere Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Personalengpässen konfrontiert sind“. Nur langfristig bestehe „die Hoffnung, dass unter anderem durch die Ausbildung von derzeit 190 Azubis als Eisenbahner in der Berufsschule in Schkeuditz allen Bereichen entsprechendes Personal zur Verfügung steht“.

Wer es mit einer S1 von Leipzig-Grünau bis zur Station Wilhelm-Leuschner-Platz (Foto) schafft, hat Glück gehabt. Viele Bahnen fallen aus – Besserung soll sich erst im Frühjahr einstellen. © Quelle: André Kempner

„Für uns ist keine Linie entbehrlich“

Auf LVZ-Anfrage teilte der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) mit, dass die Linie S10 nur von der Miltitzer Allee bis zum Hauptbahnhof fahre und deshalb bei Personalengpässen das erste Ziel von Einsparungen sei. Aktuell würden täglich etwa ein Drittel der S10-Züge ausfallen, es gebe aber auch Tage, an denen überhaupt keine S10 fahre. „Komplett gefahren ist die S10 nur an ihrem ersten planmäßigen Tag – bei der Fahrplanumstellung am 11. Dezember 2022“, so ZVNL-Geschäftsführer Bernd Irrgang.

Inzwischen ist die Personalmisere aber so groß, dass auch S1-Züge ausfallen, die bis nach Stötteritz rollen. Obwohl die Probleme mit der Fahrzeugtechnik inzwischen fast vollständig behoben seien, betrage die Ausfallquote dort täglich etwa 10 Prozent, heißt es beim ZVNL. „Oft auch mehr“, räumt Geschäftsführer Irrgang ein und betont: „Für uns ist keine Linie entbehrlich. Aber bei Streichungen schauen wir, ob die Fahrgäste noch anderweitig an ihr Ziel kommen.“ Im Klartext: Wenn es parallele Straßenbahnlinien oder Buslinien gibt – bei S1 und S10 zwischen Grünau und dem Stadtzentrum immerhin die Tram-Linien 8 und 15 – wird dort gestrichen. Dass die Linie 7 in Leutzsch ausgefallen sei, war dem ZVNL unbekannt.

Bahn will Fahrten „planbarer“ machen

Aber auch dort fällt unterdessen das Beschaffen von Ersatzbussen für ausfallende S-Bahnen extrem schwer. „Alle benachbarten Verkehrsbetriebe haben ähnliche Personalnöte wie die Deutsche Bahn“, skizziert ZVNL-Vertreter Irrgang die Lage. „Viele schaffen es gerade so, ihre eigenen Fahrpläne einzuhalten – das Abgeben von Bussen und Fahrern an andere Verkehrsunternehmen ist da fast aussichtslos.“

Aber auch wenn Ersatzbusse eingesetzt werden – wie zum Beispiel aktuell in Leutzsch für die Straßenbahnlinie 7 – sind die Kapazitäten schnell erschöpft. Die Ersatzbusse seien für die Fahrgäste ausfallender Straßenbahnen gedacht, heißt es bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB). Wenn zusätzlich Fahrgäste eines ausgefallenen S-Bahn-Zuges eintreffen, könne es in den Bussen natürlich „sehr eng“ werden, sagt LVB-Sprecher Marc Backhaus.

„Wir wollen mehr Qualität statt Quantität“

Eine Sprecherin der DB Regio Südost betont, ihr Unternehmen rekrutiere und bilde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „auf Rekordniveau“ aus. Allerdings dauere selbst die Qualifikation von Quereinsteigern mit Berufsausbildung mindestens ein Jahr. „Wir werden daher in Zusammenarbeit mit dem ZVNL ein Konzept zur betrieblichen Stabilisierung einführen, um die Auswirkungen planbarer zu machen. Das heißt konkret aber auch, dass bis auf Weiteres für Grünau nicht das volle geplante Programm von vier S-Bahn-Fahrten je Stunde und Richtung tagsüber von Montag bis Freitag angeboten werden kann.“

Auch der ZVNL deutet Veränderungen an. „Wir wollen einen Fahrplan, der dichter an der Realität dran ist“, sagt Geschäftsführer Irrgang. „Wir wollen mehr Qualität statt Quantität.“

Die prekäre Situation in Leutzsch soll sich im Oktober etwas entspannen: Ab 2. Oktober werde die Straßenbahnlinie 7 wieder planmäßig rollen, heißt es bei den LVB.

