﻿Zum Kindertag: Wie kinder- und jugendfreundlich ist Leipzig wirklich?

Leipzig. Die Stadt Leipzig wirbt mit dem Etikett „Familienfreundliche Stadt“. Sie hat einen Kinder- und Familienbeirat und will Kindern und Jugendlichen eine intakte Infrastruktur bieten. Zur Realität gehört aber auch die Schließung von Jugendtreffs. Was die Kommune gutmacht und was verbesserungswürdig ist, schätzt anlässlich des Kindertags am 1. Juni Tom Pannwitt ein, Geschäftsführer des Stadtjugendrings.

Dass das „Ufo“ Ende Juni im Stadtteil Gohlis nach gut 22 Jahren dichtmacht, ist eine Folge des Beschlusses, den der Jugendhilfeausschuss (JHA) gefasst hat: bestimmten Orten keine Finanzmittel mehr zu geben. Auch in der Kinder- und Jugendwerkstatt in der Bornaischen Straße, dem Treff in Böhlitz-Ehrenberg sowie dem Treff in der 125. Oberschule geht es nicht weiter.

Weg vom Gießkannenprinzip

Tom Pannwitt gehört dem JHA an und verteidigt die aus langen Gesprächen resultierende Entscheidung. „Die Einrichtungen wurden in den vergangenen Jahren immer nach dem Gießkannenprinzip gefördert. Natürlich schmerzt jedes Aus, aber es ist nötig, Schwerpunkte für besonders wichtige Orten zu setzen und sie zu stärken.“ Dass es nicht mehr als vier zu opfernde Standorte geworden sind, habe an den Forderungen des JHA gelegen. „Ursprünglich sah die Kommune mehr Schließungen vor.“

Ende März stimmte der Stadtrat einer erhöhten Förderung für Kinder- und Jugendhilfe zu: knapp 19 Millionen Euro für 2023 und rund 20 Millionen für 2024, ein Plus von zwei beziehungsweise drei Millionen Euro gegenüber 2022. Problematisch findet Pannwitt, dass das Jugendamt einen zu niedrigen finanziellen Bedarf bei der Kämmerei beantragt habe. „Er hätte von vornherein deutlich höher liegen müssen“, so der 34-Jährige, der schon seit dem 15. Lebensjahr ehrenamtliche Jugendverbandsarbeit leistet.

Neuer Offener Freizeittreff: 200 Menschen haben am Freitag die Eröffnung der Einrichtung für Kinder und Jugendliche besucht, die von der Kindervereinigung Leipzig betrieben wird. © Quelle: Stadtjugendring

Er kann nachvollziehen, dass die neue inhaltliche Schwerpunktsetzung Vorrang für präventive, familienunterstützende Angebote im Rahmen von Familienbildung und -beratung vorsieht. „Dennoch darf die Jugendarbeit nicht vernachlässigt werden“, betont er und rechnet vor: Zwischen 2011 und 2020 lag die Zahl der Jugendtreffs bei 42, aktuell sind es nur noch 36 – und das trotz der wachsenden Bevölkerungszahl.

Auch wenn am Freitag der neue Treff in Sellerhausen eröffnet wurde, haue der Verteilungsschlüssel für die Clubs in der Stadt nicht hin: „Pro Planungsraum sind es mindestens vier, was nur 24 Jugendclubs für die gesamte Stadt bedeuten würde. Das wird dem Anspruch an eine wachsende Stadt aus unserer Sicht nicht gerecht.“

Gesunde Ernährung fördern

Der Stadtjugendring Leipzig, ein Zusammenschluss von 41 Vereinen und Verbänden der Leipziger Jugendverbandsarbeit und Jugendarbeit, setzt sich außerdem für ein Wahlrecht ab 16 Jahren im Land und in der Kommune ein – analog zum Beschluss für Wahlen des Europa-Parlaments.

Unterschätzt wird aus Pannwitts Sicht die Bedeutung von Demokratie-Bildung und Nachhaltigkeit. „Junge Leute müssen beispielsweise die Erfahrung machen können, bei Stadtteilentwicklungsprozessen gehört und eingebunden zu werden.“ Auch bezahlbarer Wohnraum steht auf der Agenda des Verbandes, ebenso wie das Fördern gesunder Ernährung und maßvollen Konsumbewusstseins.

Zu weit entfernte Ziele? „Insgesamt ist Leipzig auf einem guten Weg“, sagt Pannwitt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in überschaubarer Zeit viel erreichen können. Denn in der Stadtgesellschaft und in der Politik ist die Bedeutung angekommen.“

