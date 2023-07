﻿ „Nehmen Sie nur das Nötigste mit!“: Wie Rhodos-Rückkehrer aus Leipzig die Flammen erlebten

„Kann meinen Job nicht machen“

Zwenkau baut „Strandhaus“ am See – und sorgt für Ärger bei Tauchbasis

Am Zwenkauer See hat die Stadt mit Bauarbeiten begonnen, ausgerechnet in der Hochsaison. Am Strand kommt es zu Einschränkungen. Der Inhaber der ansässigen Tauchbasis ist sauer: „Ich kann meinen Job nicht mehr machen.“