Pakt für mehr Zuwanderung in Sachsen – DGB und das Handwerk sehen kein Allheilmittel

Sachsen will mehr ausländische Fachkräfte in den Freistaat locken. Ein entsprechender Pakt soll dazu von allen wichtigen Akteuren unterzeichnet werden. Ein Allheilmittel sei Zuwanderung aber nicht, heißt es beim DGB und beim Handwerk.

Die Schülerin Hadeiatou aus dem afrikanischen Guinea steht in der Metallwerkstatt der Allgemeinen Berufsschule in Bremen. Die junge Frau gehört zu den Flüchtlingen, denen es gelang, ihr Leben nach Deutschland zu retten und hier eine Ausbildung zu beginnen.

Leipzig. Immer mehr Unternehmen, der öffentliche Dienst und Institutionen in Sachsen haben Probleme, ihre freien Stellen zu besetzen. Dagegen will die Landesregierung vorgehen. Notwendig ist aus ihrer Sicht eine verstärkte Gewinnung und Integration internationaler Fach- und Arbeitskräfte sowie eine Erhöhung der diesbezüglichen Zuwanderungszahlen. Nur so könne man im Wettbewerb mit anderen Regionen bestehen.

Auf einem Fachkräftegipfel in dieser Woche soll das Vorgehen mit einem Pakt besiegelt werden. Der DGB in Sachsen und auch die Handwerkskammern stehen hinter dem Vorhaben. Weit genug geht ihnen der Pakt aber nicht.

Die Gewerkschaften fordern einen umfassenderen Ansatz, der alle Beschäftigten und Arbeitsuchenden im Blick hat. Die Herausforderungen aufgrund des demografischen Wandels seien seit Jahren hinlänglich bekannt, meint der Vorsitzende des DGB in Sachsen, Markus Schlimbach. Bis 2030 werde es rund 250.000 Beschäftigte in Sachsen allein aus Altersgründen weniger geben. Aktuell sind es 1,64 Millionen Beschäftigte.

Langzeitarbeitslose nicht aus dem Blick verlieren

„Jetzt muss es um eine bessere Integration aller Arbeitsuchenden in den Arbeitsmarkt gehen. Gleichzeitig müssen die Fachkräfte fit für die Zukunft gemacht werden, indem die Unternehmen stärker in die Weiterbildung ihrer Belegschaften investieren“, fordert der Gewerkschafter.

So müsse die Integration von Arbeitslosen und insbesondere der 87.350 Langzeitarbeitslosen in Sachsen in den Arbeitsmarkt verbessert werden. „Die Arbeitsuchenden brauchen die Chance auf eine dauerhafte und gut bezahlte Beschäftigung. Wo notwendig, können Qualifizierungs- und Unterstützungsinstrumente der Bundesagentur für Arbeit genutzt werden“, so Schlimbach.

Weiter müsse die Abbrecherquote in Schulen und Betrieben gesenkt werden. Fast 22.000 Menschen haben in Sachsen laut Statistischem Landesamt keinen Schulabschluss und rund 125.000 keinen Berufsabschluss. Für sie müsse es eine zweite Chance auf einen Berufsabschluss geben, sagt Schlimbach.

Pendler mit besseren Lohnangeboten zurückholen

Eine weitere Beschäftigtengruppe, die mehr Beachtung finden müsse, seien Frauen in ungewollter Teilzeit. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes arbeiteten 2020 rund 40 Prozent aller weiblichen Arbeitnehmer in Teilzeit. Bei Männern war dies mit 11,1 Prozent deutlich seltener der Fall. Für die Frauen, die in Vollzeittätigkeit arbeiten wollen, müsse es besserem Jobangebote und passfähige Kinderbetreuung geben.

Zuwanderung alleine reicht nicht aus

Außerdem würden noch immer mehr als 152.000 Beschäftigte aus Sachsen in andere Regionen zur Arbeit pendeln. „Diese Beschäftigten können nur mit besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen für die Unternehmen in Sachsen zurückgewonnen werden. Und da ist noch viel Luft nach oben“, so der DGB-Chef. Der mittlere Lohnrückstand betrage in Sachsen 769 Euro monatlich gegenüber Westdeutschland. „Ordentliche Tariflöhne und Mitbestimmung, gute Weiterbildungsmöglichkeiten und fünf Tage Bildungszeit sind da deutlich bessere Argumente.“

Volker Lux, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Leipzig, hat ähnliche Forderungen. Fachkräfte seien zweifellos ein knappes Gut, im Handwerk, in der Industrie, im Gesundheitsbereich, im öffentlichen Dienst. „Es wäre aber scheinheilig, die Lösung ausschließlich in einer Zuwanderungsstrategie zu suchen“, sagt er deutlich.

„Fakt ist: Wir verknappen unser Fachkräftepotenzial durch ausufernde Teilzeitversprechen und ein Renteneintrittsalter mit 63 Jahren zunehmend selbst. Daneben ist eine staatliche Lenkungsstrategie in der Bildung gefragt. Während im System der dualen Ausbildung ausschließlich Bildungsangebote mit volkswirtschaftlicher Sinnhaftigkeit gemacht werden, fährt der Tanker der akademischen Lehre nahezu ungesteuert und zu oft ohne klare Sicht auf volkswirtschaftliche Bedürfnisse.“

An dem Befund, eine Strategie für qualifizierte Zuwanderung zu entwickeln, kommt aber niemand vorbei, der sich ernsthaft mit dem Fachkräftemangel beschäftigt, sagen sowohl Schlimbach als auch Lux. Gegenstand dieser Strategie dürfe es aber nicht sein, anderen Volkswirtschaften ihre Eliten zu entziehen. „Der Grundsatz aus der Landwirtschaft, dass erst gesät und dann geerntet wird, sollte hier der Maßstab sein. Uns muss es häufiger gelingen, Fachkräfte im Herkunftsland zu qualifizieren und erst dann Vermittlungsangebote zu machen“, so Lux.

DGB-Chef Schlimbach mahnt an, stärker auf diejenigen zu setzen, die bereits da seien. „Es ist absurd, auf der einen Seite Anwerbeprojekte zu finanzieren und auf der anderen Seite gut integrierte Menschen abzuschieben. Es müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, um Geflüchteten eine dauerhafte Perspektive zu geben. Dazu gehört ein sicherer Aufenthaltsstatus ohne Dauerduldungen, die schnelle Anerkennung von ausländischen Abschlüssen und natürlich die Integration in den Arbeitsmarkt.“

Zur Ehrlichkeit gehöre aber auch dazu, dass die Attraktivität Sachsens für ausländische Beschäftigte eher gering sei. „Niedriglöhne, nicht der Qualifikation entsprechende Hilfstätigkeiten und Verstöße gegen das Arbeits- und Sozialrecht sind bei ausländischen Beschäftigten leider an der Tagesordnung. Ohne eine Verbesserung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen für alle Beschäftigten in den Betrieben und Verwaltungen, werden die Anstrengungen der Staatsregierungen ins Leere laufen. Wer ausländische Fachkräfte will, muss sie ordentlich behandeln und gegen Schlechterstellung vorgehen“, so Schlimbach.