Innerhalb von einer halben Stunde musste die Feuerwehr in der Nacht zu zwei Bränden im Leipziger Nordosten ausrücken. Betroffen waren ein Holzhaus und eine Gartenlaube. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

In Leipzig-Schönefeld brannte eine Gartenlaube bis auf die Grundmauern nieder.

Zwei Brände in der Nacht zu Ostersonntag in Leipzig

Häuser in Flammen

Leipzig. Bei zwei Bränden sind in der Nacht zu Ostersonntag im Leipziger Nordosten eine Gartenlaube komplett zerstört und ein Holzhaus schwer beschädigt worden. Wie die Polizei auf LVZ-Anfrage mitteilte, ging gegen 3.40 Uhr an der Schönefelder Allee im Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf ein Gartenhäuschen in Flammen auf. Die Feuerwehr Leipzig-Nord löschte die Flammen. Die Laube brannte jedoch bis auf die Grundmauern nieder. Die Kripo ermittele wegen des Verdachts eines Branddelikts, so eine Polizeisprecherin. Die genaue Ursache für das Feuer sei aber noch unklar.

Gegen 4 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Holzhaus am Pappelblick in Plaußig-Portitz gerufen. Im Obergeschoss des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen, das sich auf die gesamte Etage ausdehnte. Laut Polizei finden auf dem Wochenendgrundstück gerade Umbauarbeiten zu einem Einfamilienhaus statt. Das Obergeschoss brannte völlig aus. Die Feuerwehren Leipzig-Nordost, Plaußig, Leipzig-Ost und Engelsdorf löschten den Brand. Ermittlungen wurden auch hier wegen eines Branddelikts aufgenommen. In den nächsten Tagen soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.

Die genaue Schadenshöhe steht bei beiden Bränden noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.