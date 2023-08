﻿Zwei Leipziger Restaurants landen auf Ekel-Liste

Leipzig. Die Begriffe sind von einer Deutlichkeit, die man in behördlichen Bekanntmachungen eher nicht erwartet. Vor „ekelerregenden Zuständen“ warnen die Kontrolleure der Leipziger Lebensmittelaufsicht jetzt auf einem Verbraucherportal des Freistaates Sachsen. Ende Juni und Anfang Juli waren die Beamten unangemeldet in zwei Leipziger Gaststätten aufgetaucht. Das chinesische Lokal „Glücksboot“ im Sachsenpark neben der Neuen Messe und das syrische „Antique Restaurant“ in der Südvorstadt mussten jeweils einen Tag lang schließen, aufräumen und sauber machen. Seither dürfen sie aber wieder Gäste bewirten.

Im „Glücksboot“, dessen Buffet sich mit einem „All You Can Eat“-Preis von 12,50 Euro großer Beliebtheit erfreut, war „die Grillstation im Gastraum verschmutzt und verklebt“, ist in dem Bericht zu lesen. „Das Sushi im Buffetbereich wurde bei 25 Grad Celsius in der ausgeschalteten Kühltheke zur Selbstbedienung gelagert.“ Soßen und sogar Speiseeis seien ebenfalls ohne Kühlung angeboten worden. Auch der Zustand von Küche und Lagerräumen missfiel: „Die Räume waren unaufgeräumt, der Boden war verdreckt, teilweise auch die Wände.“

Das Restaurant „Glücksboot“ in Leipzig-Seehausen. © Quelle: André Kempner

Zwei Tage alte Abfälle habe man vorgefunden, „Mikrowelle, Dosenöffner, Schneidebrett und Schlagmaschine für den Teig waren verschmutzt“. Einige unliebsame Fundstücke: „In der Küche lagen neben rohem Hähnchenfleisch verdreckte Gummihandschuhe. Im Kühlraum befanden sich verschimmelte Kokosmasse und ein angetrocknetes Käsestück.“

Das „Glücksboot“ ist ein Familienbetrieb. Mitinhaber Steffen Cheok begrüßt die Gäste mit einem freundlichen Lächeln. „Ja“, bestätigt er. „An diesem Tag hatten wir wirklich Pech.“ Das Lächeln bleibt, auch wenn es nun etwas eingefroren wirkt. Die Kühlung sei damals ausgefallen, „vielleicht auch schon ein paar Tage davor, aber wir hatten es nicht bemerkt“, gibt er zu. Nach dem Besuch des Aufsichtsamts habe man die Lebensmittel weggeworfen und umgehend eine neue Tiefkühltruhe gekauft.

Fleischsaft läuft aus dem Kühlschrank

Abdullah Kassas, Inhaber des „Antique Restaurants“ in der Karl-Liebknecht-Straße, spricht hingegen nicht von Pech, sondern er sagt: „Zum Glück hat uns das Amt kontrolliert.“ Auch wenn am besagten Tag so viele Gäste dagewesen seien, „dass wir einfach keine Zeit hatten, aufzuräumen und sauber zu machen.“ Das fiel auch der Kontrolleurin auf: „Sämtliche Arbeits- und Ablageflächen sind mit alten Lebensmittelresten verschmutzt und verklebt“, notierte sie unter anderem.

Das syrische „Antique Restaurant“ in der Karl-Liebknecht-Straße. © Quelle: André Kempner

„Zum Teil läuft Fleischsaft aus einem Kühlfach heraus.“ Die Quelle: „Große Mengen Hähnchenfleisch werden in Plastesäcken im Kühlschrank gelagert.“ Auf der benutzten Grillplatte liege ein „alter benutzter Wischlappen“, monierte die Beamtin, „sowie eine verschmutzte Gartenschere“. Kassas betont, dass man aus den Fehlern gelernt habe. „Wir organisieren nun alles besser.“ Seit ihrem ersten Besuch tauche die Kontrolleurin alle sieben bis zehn Tage erneut auf. „Jetzt ist alles in Ordnung bei uns“, fügt er an.

Nur in Chemnitz mehr Hygiene-Verstöße

Laut Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt der Stadt Leipzig, wie die Kontrollbehörde mit vollem Namen heißt, müssen beide Betreiber mit einem Bußgeld von mindestens 350 Euro rechnen: im Fall des „Glücksboots“, weil ein Verstoß „in nicht nur unerheblichem Ausmaß“ vorliege, beim „Antique“, da die Mängel wiederholt festgestellt worden seien. Auch der Eintrag mit deutlichen Worten auf dem sächsischen Verbraucherportal gehört zur Strafe. Nach einem Bundesgesetz muss der öffentliche Warnhinweis dort ein halbes Jahr stehen bleiben. Danach wird er gelöscht.

Es ist kein alltäglicher Eintrag. In ganz Sachsen stellten die jeweiligen kommunalen Ämter im ersten Halbjahr 2023 bei 25 333 Kontrollen zwar 798 Mal „erhebliche Mängel“ fest (3,2 Prozent), doch nur in 18 Fällen waren die Verstöße seit Mitte Februar so gravierend, dass sie auf der Plattform landeten. Darunter sind das „Glücksboot“ und das „Antique“ die bislang einzigen Leipziger Restaurants.

Die Menge der Beanstandungen ist nach Auskunft des Sächsischen Sozialministeriums seit Jahren nahezu unverändert. 2022 gab es in rund 1200 Betrieben „erhebliche Mängel“ – 4,2 Prozent der kontrollierten Lokale. 2019, im Jahr vor Corona, lag der Anteil bei 3 Prozent. Die meisten Verstöße stammten zuletzt aus Chemnitz. Leipzig liegt auf dem unrühmlichen zweiten Platz, gefolgt vom Kreis Zwickau und dem Vogtlandkreis.

„Es gibt nahezu keine Kontrollen, in denen keine Verstöße festgestellt werden“, beantwortet die Leipziger Lebensmittelaufsicht eine LVZ-Anfrage. Die Mängel seien „allerdings in vielen Fällen eher geringfügiger Natur“. Deshalb sei Leipzig auch „grundsätzlich nicht als Hotspot hinsichtlich mangelnder Hygiene in Restaurants zu bezeichnen“ – so heißt es aus einem Amt, dessen Mitarbeiter gerade erst unter Beweis gestellt haben, dass sie keineswegs zur Schönfärberei neigen.

