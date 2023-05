﻿Zwei Unfälle in kurzer Zeit am Lindenauer Wehr: Sind Leipzigs Wasserwege sicher?

Leipzig. Innerhalb einer Woche ereigneten sich am Lindenauer Wehr an der kleinen Luppe zwei Unfälle auf dem Wasser – einer endete tödlich. Das wirft Fragen dazu auf, wie sicher Leipzigs Wasserwanderwege sind. „Grundsätzlich sicher“, sagt Jan Benzien, der Geschäftsführer des Leipziger Stadthafens. Trotzdem hat er auch Vorschläge, was sich noch ändern könnte, beispielsweise am Umgang mit Gefahren, die bei Hochwasser entstehen.

„Dafür, wie viele Menschen in Leipzig auf dem Wasser unterwegs sind, passieren eigentlich verhältnismäßig wenig Unfälle“, schätzt der ehemalige Weltklasse-Kanute ein. Das sehen auch das zuständige Amt für Stadtgrün und Gewässer und die Landestalsperrenverwaltung so: Die Leipziger Wasserwege seien grundsätzlich sicher und verfügten über eine gute Infrastruktur, zum Beispiel in Form der Beschilderung an den Wasserwegen, heißt es aus den Behörden.

Ansicht vom Lindenauer Wehr an der kleinen Luppe in Fließrichtung © Quelle: André Kempner

Die Unfälle am Lindenauer Wehr

Wie konnten in kurzer Zeit aber zwei Unfälle an derselben Stelle passieren? Wer ein Kanu am Stadthafen ausleiht, der bekommt immer eine Einweisung in die Wasserwege, erklärt Betreiber Jan Benzin. Da gibt es dann ausgewiesene, empfohlene Routen. Die zum Lindenauer Wehr, an dem zuletzt die beiden Unfälle passierten, gehört nicht zu diesen touristischen Strecken dazu. Dorthin geht es die kleine Luppe hinauf, bis zu einer Brücke an der Bowmanstraße. An dieser Brücke hängt ein Piktogramm mit einer schriftlichen Warnung: „Achtung Wehranlage“. Gut 40 Meter dahinter beginnt das Lindenauer Wehr.

In der Regel sind solche Warnschilder vor Wehranlagen 50 bis 100 Meter vorher aufgestellt. In einem Gewässer wie der kleinen Luppe gebe es allerdings fast keine Strömung, sagt Axel Bobbe, Chef der zuständigen Landestalsperrenverwaltung. Deshalb war hier auch die Brücke als letzte Warnung und Möglichkeit, umzudrehen, akzeptabel. „Denn erst 10 bis 20 Meter vor dem Wehr nimmt die Fließgeschwindigkeit rapide zu“. Und da könne es dann gefährlich werden.

Kanu-Experte Jan Benzien vom Stadthafen Leipzig. © Quelle: André Kempner

Nach den Unfällen am Wehr wird sich nun auch der Leipziger Stadtrat mit der Situation vor Ort beschäftigen. Die Linken-Fraktion hat eine Anfrage gestellt, fordert eine bessere Beschilderung. Zudem wird der bauliche Zustand der Wehranlage infrage gestellt. Jan Benzien hält gerade diese Stelle ebenso für problematisch: „Das Wehr in Lindenau ist schon besonders gefährlich, wegen der Art, wie es gebaut ist. Da gibt es einen Schlitz, wo das Wasser durch das Wehr geleitet wird. Und in diesem Schlitz kann sich ein Kanu verkeilen.“

Aus seiner Sicht gebe es zumindest genug Hinweise, dass es gefährlich wird. Letztlich müssen sich die Sportlerinnen und Sportler aber auch selbst informieren, was die Warnungen und Schilder bedeuten, bevor sie sich ins Boot und auf die Leipziger Wasserstraßen begeben. Das gilt insbesondere für die, die eigenmächtig aufs Wasser gehen und nicht von Verleihern gewarnt werden können. Wenn es eine außergewöhnlich hohe Fließgeschwindigkeit gebe, werde am Palmengartenwehr zusätzlich auch ein roter Ball als Warnung aufgehängt, so Bobbe. Dann bekommen zumindest die einen Hinweis, die den Ball als zusätzliches Warnsignal verstehen.

Umtragestelle für das Wehr in Großzschocher

Der Kanu-Experte hat darüber hinaus Wünsche an die Stadtverwaltung. Einer betrifft das Wehr in Großzschocher, auf der touristischen Route zwischen Pegau und Leipzig. „Da braucht es mehr Ausschilderung und eine bessere Umtragestelle. Da passiert schon was, aber das muss schneller gehen“, sagt er. Sein zweiter Vorschlag hat mit dem Hochwasser zu tun, das regelmäßig im Frühjahr auch in die Leipziger Kanäle strömt – und hier aufgrund der Pegelregelung an den Wehren vor allem in Form erhöhter Fließgeschwindigkeiten auftritt.

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Paddeln Paddeln ist nicht gefährlicher als andere Sportarten auch. Allerdings sollte man einige Regeln beachten:

Die zum Teil unberechenbaren Strömungen können für Paddlerinnen und Paddlern sehr gefährlich werden. „Schon bei Hochwasserstufe eins fließen pro Stunde 100 Kubikmeter Wasser hindurch – normal sind etwa 15 Kubikmeter“, erklärt Talsperrenchef Axel Bobbe. Er berichtet von einem Versuch an der TU Dresden, bei der festgestellt wurden, dass es bei Stufe 1 bereits lebensgefährlich wird, sich überhaupt im Wasser aufzuhalten. Deshalb sind in diesem Fall sowohl Motor- als auch Paddelboote verboten.

Pegelgrenze bei Hochwasser

Laut Jan Benzien könne es bereits vor Stufe eins kritisch werden. Bootsverleiher wie er müssten dann selbst entscheiden, wann sie die Reißleine ziehen. „Ich wünsche mir, dass ein Pegel-Höchststand von den Behörden kommuniziert wird, bis zu dem Leute noch aufs Wasser dürfen – einfach konkrete Zahlen“, sagt er.

Diesen Wunsch wird die Kommune wohl nicht erfüllen: „Die Nutzung der Gewässer erfolgt immer auf eigene Gefahr. Weder die Landestalsperrenverwaltung noch die Wasserbehörde werden etwaige gewünschte Höchstpegel vorschreiben können“, sagt der Leiter des Amtes für Umweltschutz Peter Wasem. Man kann aber davon ausgehen, dass das Thema damit noch nicht erledigt ist.