﻿Zwei Unfälle: Motorradfahrer und Rollerfahrer schwer verletzt

Bei zwei Unfällen am Sonntag wurden der Fahrer eines Motorrads und der eines Motorrollers schwer verletzt. Der Motorradfahrer war im Leipziger Zentrum-Süd alkoholisiert unterwegs.

Leipzig. Zwei Unfälle, zwei Schwerverletzte: Am Sonntagmittag hat ein Motorradfahrer auf der August-Bebel-Straße die Kontrolle verloren und ist gestürzt. Bei einem weiteren Unfall am späten Sonntagabend ist auf der Herrmann-Liebmann-Straße ein Motorrollerfahrer beim Überqueren einer Straßenbahnschiene gestürzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Motorradfahrer war am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der August-Bebel-Straße im Zentrum Süd unterwegs. Kurz vor der Mahlmannstraße kam er von der Straße ab, geriet an den Bordstein einer Verkehrsinsel und stürzte. Der 38-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.