Zwei Verletzte nach Autounfall auf der B87 bei Markranstädt

Leipzig. Zwei Personen sind am Freitagmittag bei einem Autounfall auf der Bundesstraße B87 bei Leipzig, in Näher der Grenze zu Sachsen-Anhalt verletzt worden. Laut Polizei sei gegen 12.20 Uhr eine 58-Jährige in einem Audi auf der S74 aus Nempitz unterwegs gewesen und wollte dann auf die Lützner Straße (B87) abbiegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeitgleich habe sich dort ein 34-jähriger Fahrer in einem VW Passat genähert. Diesen soll die Frau beim Auffahren auf die B87 jedoch übersehen haben. Infolge krachten die beiden Fahrzeuge zusammen.

Die 58-Jährige und der 34-Jährigen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten, so die Polizei. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden im Höhe von 30.000 Euro.

Die B87 war am Freitag für die Bergung des Unfalls temporär gesperrt.