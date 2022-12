﻿„Es war die Hölle“: So hat Steffi Händel aus Leipzig schon zweimal die Leukämie überlebt

Am Mittwoch sammelt die José-Carreras-Gala zum 28. Mal Gelder für den Kampf gegen Leukämie. Was bedeutet diese Krankheit eigentlich für die Betroffenen? „Die Hölle“, sagt Steffi Händel (60) aus Leipzig. Sie hatte den bösartigen Blutkrebs schon zweimal – und hat ihn überlebt.

Leukämiepatientin Steffi Händel (60) im Allee-Center in Grünau. Sie wohnt ganz in der Nähe.

Leipzig. Sie hatte gerade erst einen schweren Schicksalsschlag hinter sich: Steffi Händels Ehemann starb 2015 an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Anderthalb Jahre hatte sie ihn gepflegt. Nach seinem Tod wollte sie zur Ruhe kommen – und sich endlich um ihre eigenen Beschwerden mit Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfall kümmern. Eine routinemäßige Blutabnahme im Krankenhaus brachte den erschütternden Befund zutage: Steffi Händel war selbst schwer krank, hatte akute Leukämie. „Warum muss ich jetzt, nachdem mein Mann gestorben ist, auch Krebs kriegen? Und ausgerechnet diesen Scheiß, wo man wochen- oder monatelang im Krankenhaus ist? Den man nicht einfach mit ambulanter Chemotherapie behandeln kann?“, fragte sich die damals 54-Jährige.

Handglockenchor Gotha klingelt um Spenden Mit einer besonderen Außenaktion unterstützt der Handglockenchor Gotha am Mittwoch die José-Carreras-Spendengala. Ab 17.30 Uhr wird auf dem Leipziger Burgplatz eine Stunde lang für den Kampf gegen den Blutkrebs geklingelt. Die Leipzigerinnen und Leipziger sind aufgerufen, mit einer Glocke oder einem Glöckchen zu kommen und mitzuklingeln. Notfalls kann es auch etwas anderes sein, zum Beispiel Löffel an Glühweintasse. Auf dem Burgplatz mit dabei ist auch Dr. Sigrid Uxa von der Medizinischen Fakultät der Uni Leipzig mit ihrem Laborkolleginnen und Kollegen. Sie hat ein dreijähriges Stipendium der José-Carreras-Stiftung bekommen, das mit 128.000 Euro dotiert ist. Die Wissenschaftlerin forscht an den Übergängen einzelner Stadien der akuten myeloischen Leukämie (AML) im Knochenmark, um den Krankheitsverlauf frühzeitig stoppen zu können.

Doch zum Grübeln blieb keine Zeit. Für die Leipzigerin ging’s sofort in die Uniklinik. Zwischen Februar und August 2016 musste sie drei Zyklen Chemotherapie durchmachen, dazwischen durfte sie immer mal nach Hause. Als die Behandlungen endlich beendet und auch die Reha abgeschlossen war, ging es Steffi Händel so gut, dass sie wieder zur Arbeit gehen konnte. Zu DDR-Zeiten arbeitete sie in Leipzig in der Herstellung von Globen, ab 1999 dann als Reinigungskraft.

Der Rückfall kam nach vier Jahren

Die Krankheit hatte sich für sie erledigt – dachte sie fast vier Jahre langt. Doch im Mai 2020 hatte die Grünauerin wieder so ein seltsames Gefühl: „Hier stimmt irgendwas nicht“. Mit Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Bluteinschüssen an den Beinen ging sie zum Arzt – und bekam bestätigt, was sie befürchtet hatte: Die Leukämie war zurück. Und nun reichte Chemotherapie nicht mehr aus. Ohne Stammzelltransplantation wäre sie gestorben. „Aber ich wollte ja noch leben, ich bin doch noch jung!“

Stammzellspende vom eigenen Sohn

Da Steffi Händel keine Geschwister hat, und da sich kein passender Spender finden ließ, erklärte sich einer ihrer beiden Söhne bereit zur Stammzellspende, um seine lebensbedrohlich erkrankte Mutter zu retten. Mit nur 50 Prozent Übereinstimmung bei den Gewebemerkmalen brachte er zwar keine idealen Werte mit, aber eine Alternative gab es nicht. Zuerst wurde Steffi Händel mit einer hoch dosierten Chemotherapie und mit Bestrahlungen auf die Transplantation vorbereitet. Ihr gesamtes Knochenmark und die Krebszellen mussten zerstört werden, damit die gesunden Stammzellen des Sohnes sich ansiedeln und neue, gesunde Blutzellen produzieren konnten.

Nach der Transplantation: Fünf Tage höllische Schmerzen

Im Juli 2020 gab der Sohn die Stammzellspende ab – am nächsten Tag wurde sie der Mutter transplantiert. Was dann folgte, waren fünf Tage, die die Schwerkranke als „die Hölle“ erlebte. „Ich konnte nichts essen, nicht mal Wasser trinken. Habe Tag und Nacht gebrochen, obwohl ich gar nichts gegessen hatte. Ich hatte höllische Schmerzen vom Nacken bis zur kleinen Zehe. Alles schmeckte gallebitter, man wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist.“ In ihrem Zimmer auf der Isolierstation war Steffi Händel ganz allein, Ärzte und Schwestern kamen nur verhüllt herein, alle persönlichen Gegenstände musste sie draußen lassen. Bis auf das Handy, mit dem sie telefonieren durfte. Als es nach fünf Tagen endlich besser wurde, und die Stammzellen sich wie erhofft in den Knochen ansiedelten, „da habe ich das erste Mal geheult“. Alle Fotos von damals hat sie gelöscht, denn selbst als sie im August 2020 nach Hause entlassen wurde, ging es ihr noch hundeelend. „Ich saß im Rollstuhl, hatte 30 Kilo abgenommen, die Haare verloren, und musste jede Menge Tabletten schlucken.“

Doch so ganz allmählich ging es aufwärts. Seit Anfang 2022 geht es Steffi Händel wieder gut. Man sieht ihr heute nicht mehr an, dass sie dem Tod schon zweimal von der Schippe gesprungen ist. Ihre Kraft und Kondition hat sich die vierfache Oma wieder erkämpft, vor allem mit langen Spaziergängen: Von Grünau nach Lindenau oder Connewitz geht sie zu Fuß. „Meine 10.000 Schritte am Tag schaffe ich locker, manchmal sind es auch 20.000.“ Als Frühaufsteherin freut sie sich jeden Tag, dass sie ganz in Ruhe frühstücken kann. Sie liebt ihren Garten, das Zusammensein mit Freunden und ihre Handarbeiten abends vorm Fernseher. Auch einen neuen Lebensgefährten hat sie gefunden. Arbeiten kann sie allerdings nicht mehr.

Startenor José Carreras verbrachte am Montag seinen 76. Geburtstag in Leipzig. Glückwünsche erhielt er unter anderem von seinen Co-Moderatoren Mareile Höppner und Sven Lorig. © Quelle: Andre Kempner

„Wenn ich im Fernsehen Krebsschicksale sehe, kriege ich Gänsehaut. Da kommen mir die Tränen, und manchmal fange ich an nachzudenken“, erzählt Steffi Händel. Andererseits ist es für sie auch wichtig, ihre Geschichte ab und zu mal mit jemandem zu teilen. Am Mittwochabend wird Steffi Händel mit ihrem Partner im Leipziger TV-Studio sitzen und einfach nur zuschauen, wenn José Carreras bei seiner Live-Gala zum 28. Mal Gelder für den Kampf gegen Leukämie und andere bösartige Blut- und Knochenmarkserkrankungen sammelt. Wie nur wenige andere Menschen kann sie bei den Patienten-Schicksalen, die dort vorgestellt werden, mitfühlen.

