﻿Zwischen Leipzig und Chemnitz rollen ab Juni 2024 leise Elektro-Züge

Leipzig. Die Würfel sind gefallen: Ab Juni 2024 bedient die Transdev Regio Ost GmbH (TDRO) weiter die Regional Express-Linie 6 Chemnitz-Leipzig. Dabei kommen elf hochmoderne batterie-elektrische Züge vom Typ Alstom-Coradia Continental zum Einsatz, teilten die zuständigen Zweckverbände – der Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) und der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) – mit. Der jetzt neu abgeschlossene Betreibervertrag laufe bis zum Dezember 2031, mit einer Option auf Verlängerungen längstens bis Dezember 2033.

Vertrag enthält überraschende Details

Der Vertrag gilt in der Branche in mehrfacher Hinsicht als ungewöhnlich. Denn die französisch beherrschte Transdev Regio Ost GmbH soll sich bei der Ausschreibung gegen eine ganze Reihe prominenter Mitbewerber durchgesetzt haben. Es habe sich alles beworben, was in Deutschland Rang und Namen hat, heißt es in der Branche.

In dem Vertrag ist außerdem festgeschrieben, dass TDRO die die elf batterie-elektrische Alstom-Züge vom ZVMS gestellt bekommt. Diese Fahrzeuge werden vom Zweckverband erworben, insgesamt für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. TDRO ist laut Vertrag für die Lokführerleistung, Service und das Management zuständig.

„Die Bahnen sind sehr leise, voll klimatisiert und barrierefrei“, betont ZVNL-Geschäftsführer Bernd Irrgang. Die neuen Fahrzeuge würden über Bügel die Batterie aufladen und auch unter Fahrdraht „normal elektrisch“ fahren. „In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an den alten Fahrzeugen“, so Irrgang. Mit den neuen Bahnen dürfte das kein Thema mehr sein. Am Fahrplan seien aktuell keine Veränderungen geplant, wenn die aktuellen Mehrkosten in der Branche angemessen ausgeglichen werden. Auch die bisherigen Lokführer und das Management würden weiter beschäftigt.

„Ein wichtiges Signal an unsere Belegschaft“

Ursprünglich sollten die neuen Bahnen schon zum großen Fahrplanwechsel im Dezember eingesetzt werden. Doch wegen Lieferschwierigkeiten bei der Batterietechnik konnte dieser Termin nicht gehalten werden. Bezogen werden die Batterien von einem Zulieferer aus der Schweiz.

„Dass wir das Bestandsgeschäft mit der Mitteldeutschen Regiobahn verteidigen konnten und damit auch über 2024 hinaus die Regional Express-Linie 6 zwischen den sächsischen Großstädten Leipzig und Chemnitz betreiben werden, freut uns sehr und ist zudem ein wichtiges Signal an unsere Belegschaft für eine langfristige Perspektive“, erklärte Henning Weize, Geschäftsführer der Transdev Regio Ost GmbH. Sein Unternehmen betreibt als Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) bereits mehrere Linien im Freistaat Sachsen.

Betont wird auch der Einsatz der hochmodernen Züge. „Wir werden damit zum ersten Betreiber von batterie-elektrischen Nahverkehrszügen in Sachsen“, so Jan Kleinwechter, Kaufmännischer Geschäftsführer und verantwortlich für Technik bei der Transdev Regio Ost GmbH. „Dies ist ein zentraler Meilenstein auf dem weiteren Weg zu einem klimafreundlicheren öffentlichen Verkehr.“